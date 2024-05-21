屏東「南島嘻樂園」屏菸登場 打造全齡舞蹈派對

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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）屏東縣政府舉辦「南島嘻樂園」邁入第2屆，首場活動「跳舞吧！屏東」25及26日在屏菸登場，由10名嘻哈師資教學舞蹈，還能錄製成短影音，打造全齡舞蹈派對。

縣府今天發布新聞稿表示，隨著嘻哈文化躍上主流，在2月間舉辦的大武門音樂祭，今年與屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會合作，邁入第2屆的「南島嘻樂園」系列活動，以嘻哈元素結合街舞、饒舌及排舞賽事、舞蹈課程、文化講座等，將嘻哈文化以更平易近人的形式與大眾分享。

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縣府提及，首場活動「跳舞吧！屏東」，邀請10名全台知名師資，以輕鬆上手的方式，進行HIP HOP、LOCKING、WAACKING等街舞課程教學，並由專業舞者進行舞蹈教學，讓參與民眾現場學習後錄製成短影音，上傳個人臉書（facebook）、IG秀舞技，也安排運動知識相關的靜態課程，不限年齡，由小到老都能一同學習，打造全齡參與的舞蹈派對。

文化處說，活動有各種嘻哈元素的賽事、課程、藝文展覽及精彩演出外，也推出多元餐飲市集，民眾參與活動有機會獲得新台幣100元的市集兌換券；另外，部分講座及賽事名額有限，要提前至活動網頁（https://reurl.cc/9v76eV）報名。（編輯：郭諭儒）1130521