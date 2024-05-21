本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

屏東「南島嘻樂園」屏菸登場 打造全齡舞蹈派對

2024/5/21 17:40（5/21 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024南島嘻樂園「跳舞吧屏東」25日起一連兩天將在屏菸1936文化基地登場，邀請10名嘻哈知名師資帶來不同風格舞蹈課程，歡迎大小朋友共同參與。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年5月21日
2024南島嘻樂園「跳舞吧屏東」25日起一連兩天將在屏菸1936文化基地登場，邀請10名嘻哈知名師資帶來不同風格舞蹈課程，歡迎大小朋友共同參與。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年5月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）屏東縣政府舉辦「南島嘻樂園」邁入第2屆，首場活動「跳舞吧！屏東」25及26日在屏菸登場，由10名嘻哈師資教學舞蹈，還能錄製成短影音，打造全齡舞蹈派對。

縣府今天發布新聞稿表示，隨著嘻哈文化躍上主流，在2月間舉辦的大武門音樂祭，今年與屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會合作，邁入第2屆的「南島嘻樂園」系列活動，以嘻哈元素結合街舞、饒舌及排舞賽事、舞蹈課程、文化講座等，將嘻哈文化以更平易近人的形式與大眾分享。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣府提及，首場活動「跳舞吧！屏東」，邀請10名全台知名師資，以輕鬆上手的方式，進行HIP HOP、LOCKING、WAACKING等街舞課程教學，並由專業舞者進行舞蹈教學，讓參與民眾現場學習後錄製成短影音，上傳個人臉書（facebook）、IG秀舞技，也安排運動知識相關的靜態課程，不限年齡，由小到老都能一同學習，打造全齡參與的舞蹈派對。

文化處說，活動有各種嘻哈元素的賽事、課程、藝文展覽及精彩演出外，也推出多元餐飲市集，民眾參與活動有機會獲得新台幣100元的市集兌換券；另外，部分講座及賽事名額有限，要提前至活動網頁（https://reurl.cc/9v76eV）報名。（編輯：郭諭儒）1130521

#文化處
#屏東縣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：