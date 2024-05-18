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恆春超輕航機飛行觀光體驗 6月首發限量60名

2024/5/18 16:41
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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）屏東縣政府辦理「屏東3D旅遊嘉年華」，今年推出全新超輕航機飛行觀光體驗，6月21日至23日首發活動限量60名，邀請全國民眾鳥瞰屏東山海3D立體之美。

屏東縣政府交通旅遊處告訴中央社記者，6月21至23日連續3天的首發活動，將恆春機場打造成VIP貴賓室，現場規劃Buffet美食、音樂饗宴，以及具紀念價值的飛行4格紀念照免費體驗，超輕航機同乘體驗推廣價新台幣2500元、限量60名。

交旅處說，恆春超輕航機飛行體驗活動邁入第3年，已成為全台飛行迷朝聖的觀光活動。每年辦理3D旅遊嘉年華活動，除了活化恆春機場外，更串聯屏東陸海空各項休閒運動體驗，成為屏東觀光新興話題，今年一定會讓遊客「超遊感」。

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交旅處提及，期間限定恆春超輕航機飛行體驗活動19日起開放線上報名；暑假期間也即將推出超值限量Real Pingtung輕旅行，預計24日起開放報名，提供屏東3D多向度旅遊新選擇。

今天5架超輕航機從屏東最北的高樹皆豪飛行場飛渡至國境之南恆春機場，由超輕航機暖兵試航，宣告今年活動正式開跑，系列活動將從6月21日起至8月16日止。屏東3D旅遊嘉年華「屏東超遊感」活動詳情可查詢「屏東go好玩-屏東縣政府交通旅遊處」粉絲專頁及「屏東超遊感」活動網站。（編輯：謝雅竹）1130518

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