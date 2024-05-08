全民運動會在屏東 縣府推運動觀光體驗再抽好禮

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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）2024全民運動會在屏東，縣府推出4條運動觀光主題遊程，在山巒間路跑、海洋運動及單車行，享受運動樂趣同時感受在地風光，消費有機會獲得智慧型手錶及運動攝影機等好禮。

屏東縣長周春米表示，全民運動會在屏東10月登場，屆時將有1萬3000多名選手及教練齊聚，為讓選手感受屏東多向度魅力，設計推出4條運動觀光主題遊程，包括來義鄉的山巒野跑、東港到小琉球間海洋運動、屏東市城市定向闖關和恆春半島騎跡。

另外，已開放報名的6月1日海洋運動遊程只要新台幣2000元，不僅包含「3合1」水域體驗，還有1個晚上的住宿，讓民眾能以便宜價格盡情享受運動樂趣外，深刻體驗屏東獨有漁村風光、文化信仰等特色。

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縣府新聞稿表示，全民運動會參與年齡層橫跨老中青，邀集許多在地食宿遊購行商家成為全民運動會合作商家，並於合作店家內消費即可參與月月抽活動，獎品有Apple Watch、屏東在地金鑰獎認證住宿券、屏東潛水及林學校體驗券、屏東特色店家餐券和特別獎GoPro全方位運動攝影機。

縣府提及，遊程從5月1日至12月31日止，同時規劃4D神攝手短片競賽，讓大眾一起捕捉屏東運動精神及自然美景，並製作短影音參加競賽，優勝者不僅可獲得豐厚獎金，還有機會將自己作品展出在各大平台上，享受國際曝光機會。（編輯：孫承武）1130508