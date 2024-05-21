中國宣布制裁前美眾議員蓋拉格 指干涉內政

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（中央社記者張淑伶上海21日電）中國外交部今天宣布，前美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格因近年來干涉中國內政、侵犯中方利益的言行，即日起對其採取不准入境、凍結在中國財產等反制措施。

蓋拉格（Mike Gallagher）以對中國鷹派立場出名，曾在2023年初祕密訪台並晉見時任總統蔡英文，今年2月宣布不競選連任眾議員，並在4月離任。

根據中國外交部微信公眾號「寬廣太平洋」，蓋拉格近年來「頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權和領土完整、侵犯中方利益的言行」。依據「反外國制裁法」規定，中方決定對蓋拉格採取3項反制措施，並自今天起實施。

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這些措施包括：凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境。

蓋拉格2017年起成為威斯康辛州的聯邦眾議員，並曾擔任眾議院美中戰略競爭特別委員會主席，主張全方位防堵中國威脅及滲透，曾是美國國會抗中大將。蓋拉格也主張在太平洋戰區緊急部署更多遠程飛彈，以阻止中國入侵台灣。（編輯：邱國強）1130521