中國稱台灣賄賂瓜地馬拉政要 外交部：做賊喊抓賊

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（中央社記者吳書緯台北18日電）中國外交部發言人昨天指稱，台灣行賄瓜地馬拉政要，外交部今天表示，中國不僅利用金錢賄賂滲透其他國家，並透過製造債務陷阱對他國造成致命傷害，也嚴重污衊瓜國政府及其官員，呼籲國際社會共同譴責中國做賊喊抓賊的惡劣行徑。

外交部今天發布新聞稿指出，瓜地馬拉與台灣邦誼深厚，多年來雙方合作密切，瓜國外交部12日即在官網發布新聞稿表示，將由外長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）擔任特使，來台參加中華民國第16任總統、副總統就職典禮，並重申雙邊外交關係穩固，肯定台灣對國際發展的貢獻，強調瓜國將持續支持台灣的國際參與。

外交部表示，瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）上任後，亦多次表達珍視台瓜邦誼，將在適當時機安排兩國元首互訪，以進一步深化雙邊關係。

外交部提到，中國利用台灣舉行新任總統及副總統就職典禮的機會，再度使出可鄙技倆，試圖混淆國際視聽的行徑，對此予以嚴厲譴責，並正告中國，中華民國台灣為主權獨立國家，台灣與友邦的交往，中國無權置喙。

外交部說明，眾所周知，中國不僅利用金錢賄賂滲透其他國家，並透過製造債務陷阱，對他國發展造成致命傷害。中國誣指台灣行賄瓜國政要以換取政治支持，等同指控瓜國政要貪腐收賄，嚴重污衊瓜國政府及其官員。

外交部強調，對於中國三番兩次詆毀台灣友邦的惡意言論表達嚴正抗議，同時呼籲國際社會共同譴責中國做賊喊抓賊的惡劣行徑。

外交部重申，台灣與瓜國邦誼穩固，兩國政府將在既有的良好基礎上深化各項合作，讓嘉惠友邦民生福祉的台灣國際合作模式在國際間持續發光。（編輯：張若瑤）1130518