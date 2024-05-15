中國懲戒5名嘴 王義川：國台辦破壞兩岸關係應反省

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（中央社記者呂佳蓉、葉素萍、葉臻北京-台北-桃園15日電）國台辦點名民進黨政策會執行長王義川等5位台灣政治評論員「挑動兩岸對立」，將對這5人及家屬實施懲戒，對此王義川表示國台辦這種貼標籤、分化的做法就是標準的破壞兩岸關係，應要深自反省。

中國大陸國台辦發言人陳斌華今天主持例行記者會，點名的5位台灣名嘴為，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑。

王義川回應表示，他不是第一個，也不會是最後一個。國台辦這種貼標籤、分化的做法就是標準的破壞兩岸關係。一方面講「歡迎對話」，又直接對台灣人的言論自由指指點點，無助兩岸關係。

王義川說，建議中國國台辦要深自反省，不要破壞兩岸關係的善意。

現為桃園市議員的于北辰今天向中央社表示，他在民國72年就加入國軍，如果國台辦真的要懲戒他，也算是晚了41年，「國台辦神經太大條了」，而且除了他，所有反共保台的軍人都該被列入懲戒，「只列我實在太優惠」。

于北辰說，很高興知道他在做的事是對的，反共愛台是對的，敵軍對他反共的肯定，是他最大的榮耀，比人生任何一個勳章更珍貴。

陳斌華指出，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，「罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面信息，並透過電視、網路、報刊等媒體大肆傳播」。

陳斌華聲稱，他們的錯誤言論蒙蔽部分台灣民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。

陳斌華進一步指出，「對惡的沈默和縱容，便是對善的不公與傷害」。輿論不是法外之地。任何編造、散布謠言，擾亂社會秩序，損害國家榮譽和利益的行為，都將受到法律的懲處。

有媒體進一步詢問懲戒的相關具體措施，以及台灣的制度保障言論自由，這是否會讓兩岸民間距離越來越遠？陳斌華回應，可參考此前大陸針對台獨的懲戒措施，並指言論自由不是法外之地，也不是為非作歹的護身符與擋箭牌。

此前陸方針對台獨懲戒的措施內容包含，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸牟利等。（編輯：唐佩君）1130515