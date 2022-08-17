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被列台獨分子 蕭美琴：制裁無法扼殺台灣人聲音

2022/8/17 08:11（8/17 08:18 更新）
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駐美代表蕭美琴等7人被中國增列為台獨分子施予制裁。（中央社檔案照片）
駐美代表蕭美琴等7人被中國增列為台獨分子施予制裁。（中央社檔案照片）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電）駐美代表蕭美琴等7人被中國增列為台獨分子施予制裁。蕭美琴今天在推特回應表示，若中共以為制裁他們能限制台灣國際空間，扼殺台灣人民聲音，那就大錯特錯。

素有「戰貓」稱號的蕭美琴在推特（Twitter）貼出愛貓「阿花」惡狠狠低吼的照片，表示若北京以為制裁他們能限制台灣國際空間，扼殺台灣人民聲音，那就大錯特錯。

蕭美琴強調：「壓迫只會帶來更多反抗。」

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中共中央台辦昨天公布最新「台獨頑固分子」名單，當中增列蕭美琴、國安會秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民主進步黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨副秘書長林飛帆、民進黨籍立委王定宇及時代力量黨主席陳椒華等7人。

根據新華社報導，針對列入名單的台獨頑固分子，禁止本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區；同時限制他們的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作。（編輯：馮昭）1110817

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