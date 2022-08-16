被列台獨頑固分子 林飛帆：自由世界成員勳章

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民進黨副祕書長林飛帆被中共中央台辦列為最新台獨頑固分子名單，他在臉書表示，被威權政權制裁，應該是自由世界成員的勳章，倍感光榮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨副秘書長林飛帆被中共中央台辦列為最新台獨頑固分子名單，林飛帆今天說，在這個時代，被威權政權制裁，應該是自由世界成員的勳章，倍感光榮。

新華社報導，中共中央台辦今天公布最新台獨頑固分子名單，包括國家安全會議秘書長顧立雄、駐美代表蕭美琴、民進黨副秘書長林飛帆等人，揚言予以嚴厲懲戒。

林飛帆透過臉書指出，每一個傳訊息給他的朋友，無論是駐台使節、外媒圈，還是智庫的朋友，都是第一時間跟他說恭喜。

林飛帆說，在這個時代，被威權政權制裁，應該是自由世界成員的勳章，倍感光榮。而台灣人是這樣的，獲得肯定，就不卑不亢，繼續努力。（編輯：謝佳珍）1110816