北京再公布台獨分子名單 蕭美琴顧立雄林飛帆等7人入列

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中共中央台辦16日公布最新台獨頑固分子名單，包括駐美代表蕭美琴（左）、國家安全會議秘書長顧立雄（中）和民進黨副秘書長林飛帆（右）等人。（中央社檔案照片）

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（中央社台北16日電）中國官方喉舌新華社今天報導，中共中央台辦今天公布最新台獨頑固分子名單，當中包括國家安全會議秘書長顧立雄和駐美代表蕭美琴等人，揚言予以嚴厲懲戒。

新華社報導說：「堅決打擊台獨頑固分子，公布蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等為列入清單的台獨頑固分子。」

北京先前公布的台獨分子包括行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃與外交部長吳釗燮。報導說，針對列入名單的台獨頑固分子，禁止本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區。

同時限制他們的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許他們的關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施，依法終身追責。

報導說，北京當局決定還將針對由游錫堃擔任董事長的台灣民主基金會的執行長、吳釗燮擔任董事長的國際合作發展基金會的秘書長實施制裁，禁止進入大陸和香港、澳門特別行政區。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110816