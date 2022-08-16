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中國增列蕭美琴等為台獨分子 外交部：台灣人更反感

2022/8/16 13:40
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（中央社記者黃雅詩台北16日電）中國宣布將國安會秘書長顧立雄、駐美代表蕭美琴等人增列為「台獨頑固分子」施予制裁。外交部表示，台灣與其他國家往來，中國無權置喙；中方打擊積極爭取台灣能見度的政要與意見領袖，想製造寒蟬效應，結果適得其反，只會讓台灣人民更反感。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，外交部注意到，中國剛剛宣布制裁所謂的「台獨頑固份子」名單，包括顧立雄、蕭美琴、多位立法委員等，此再度印證中方反應過度、藉故製造危機，中國脅迫台灣行徑是造成兩岸關係惡化的主要因素。

歐江安表示，台灣是民主法治國家，並非中國所能干預，台灣更不接受專制威權體制的恐嚇威脅。台灣與其他國家往來，中國無權置喙；中方打擊積極爭取台灣能見度的政要與意見領袖，想製造寒蟬效應，結果適得其反，只會更讓台灣人民更反感。

中國官方喉舌新華社今天報導，中共中央台辦今天公布最新「台獨頑固分子」名單，當中包括國家安全會議秘書長顧立雄和駐美代表蕭美琴等人，揚言予以嚴厲懲戒。

新華社報導說：「堅決打擊台獨頑固分子，公布蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等為列入清單的台獨頑固分子。」

北京先前公布的台獨分子包括行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃與外交部長吳釗燮。報導說，針對列入名單的台獨頑固分子，禁止本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區。（編輯：郭無患）1110816

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