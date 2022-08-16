被列台獨頑固分子 陳椒華：捍衛主權堅守民主獲肯定

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（中央社記者王揚宇台北16日電）中共中央台辦今天公布最新台獨頑固分子名單，7人當中包含時代力量黨主席陳椒華；陳椒華表示，十分榮幸，代表自己多年捍衛台灣主權、堅守民主價值的決心得到肯定，會持續頑固地堅守「台獨價值」。

中國官方喉舌新華社今天報導，中共中央台辦今天公布最新台獨頑固分子名單，當中包括國家安全會議秘書長顧立雄、駐美代表蕭美琴、陳椒華、民進黨立委王定宇等7人，揚言予以嚴厲懲戒。

對此，時代力量發布新聞稿指出，這並非中共第一次針對台獨分子出手，無論是台獨頑固分子清單、台獨撲克牌、條列台獨分子的罪狀，這都是中共以威嚇暴力方式，侵害台灣民主自由。

時力指出，再度被中共點名，無疑是再次驗證時代力量對自由民主的捍衛，以及對於台灣主權的堅持，讓中共完全無法接受，而這也是時代力量光榮的印記。

時力表示，中共動作頻頻，一方面連日舉行鎖台軍演武力恫嚇，另一方面發布對台白皮書、台獨頑固分子名單等宣傳戰，製造寒蟬效應的企圖，實際上只是凸顯中共對台統戰的失敗。

陳椒華也透過影片表示，被中共列為台獨頑固分子，十分榮幸，代表自己多年捍衛台灣主權、堅守民主價值的決心得到肯定，她會持續頑固地堅守「台獨價值」。

王定宇也透過影片指出，如果中國用武力威脅台灣的民主，台灣連向國際發聲及捍衛家園、親人、生活方式都不行，中國這樣的流氓行徑還要制裁別人，這是一個笑話。

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王定宇也說，中國這種做法，剛好宣布台灣不在中國的領土範圍內，也支持台灣是獨立國家；他已被中國禁止入境多年，尊重中共的制裁，因為「敵人的咒詛是我們胸前光榮的勳章」，自己對中國這種耍無賴、蠻橫也很習慣。

北京先前公布的台獨分子包括行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃與外交部長吳釗燮。報導說，針對列入名單的台獨頑固分子，禁止本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區。（編輯：黃國倫）1110816