BBC：中共對台灣經濟制裁 專家說影響有限

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（中央社台北13日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台北京跳腳，頒布多項針對台灣的經濟制裁，不過英國廣播公司（BBC）報導，專家說這些制裁對台灣影響有限，因受波及項目占台灣對中國出口貿易額不到0.5%。

中國的經濟制裁包括暫停對台灣出口天然砂；暫停台灣葡萄柚、檸檬、橙子等柑橘類水果進口；暫停冰鮮帶魚、凍竹莢魚等產品進口；暫停超過百家食品企業的2066項產品進口，包括保健品、茶葉、餅乾等。

經濟學人智庫（EIU）全球貿易首席分析師馬志昂（Nick Marro）說，半導體和其他中間電子產品才是兩岸經貿的重點項目，因此現有措施不會改變兩岸的經貿往來。

台灣智庫「中華經濟研究院」台灣東協中心主任徐遵慈也說，這些反制措施對台灣整體出口影響不大，因為受波及的項目，佔每年台灣對大陸出口貿易額的比重不到0.5%。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅也向中國媒體表示，大陸此舉並非「經濟制裁」，如果真要制裁，就會大幅減停自台灣的進口，目前這些措施還不算制裁，對台灣經貿影響也有限。

不過徐遵慈另指出，對於個別公司和產業尤其是食品，時近中秋節，因對中國市場都有備貨，這一輪可能會遭受損失。

換言之，中國這次藉裴洛西（Nancy Pelosi）訪台採取的反制，對台灣經濟整體影響較小，特定產業痛感較強。

馬志昂據此指出，台灣的地方選舉將在11月投票，而中國貿易限制措施確實針對民進黨優勢選區出口的食品或農產品，這可能是向總統蔡英文施加壓力。

徐遵慈則不同意，並說很多人覺得「以商逼政」，但實際上人的觀念不那麼容易改變，選民們不會輕易由綠變藍，或由藍變綠。

她甚至認為，制裁不會擴大到中國比較依賴台灣的科技、機械類產品等，因為如此對中國經濟的影響會遠大於對台灣的衝擊。

徐遵慈指出，這些中間產品和零組件進口中國，台商或者陸商做成成品銷往全世界，如果中國對此下重手制裁，整條供應鏈都會受到影響。

馬志昂表示，中國限制台灣科技產品進口，可能最終導致一場「慘勝」。中國是台灣最大的晶片出口市場，若中國停止兩岸貿易，代價是中國自己的許多產業也將受重傷，而當前中國經濟已經處於非常脆弱的狀態。

雖然雙方互打貿易戰的可能性不大，但徐遵慈分析，目前兩岸的經貿交流進入新階段，並擔心之前軍演期間對台灣實質上的封鎖，將影響海陸空運輸。

她說，比如台灣進口天然氣，每週都有幾個船次，軍演這週就會影響能源進口，如果軍演常態化，是否會影響台灣的進出口，以致影響外資對台灣供應鏈的擔憂，使投資信心減弱。

從中國大陸的角度來看，兩岸經貿關係的新階段也頗為棘手。

馬志昂表示，藉「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）整合台灣經濟，對防止兩岸關係迅速惡化並未發揮作用，也沒有改善大多數台灣民眾（尤其是年輕一代）對中國的看法。

畢竟香港和新疆的局勢影響台灣人對中國的看法，此外，台灣政府也獲得可望與鄰國（如澳洲和日本）深化關係的機會，因為這些國家正在重新評估對中國的關係。（編輯：曹宇帆/沈朋達）1110813