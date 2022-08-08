中國打壓衝擊經貿？財部：前次台海危機出口仍成長

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（中央社記者張璦台北8日電）中國對台灣部分食品祭出口禁令，財政部官員今天表示，20多年前第三次台海危機期間，台灣出口年增率介於1成至2成，且照現有中國對台打壓措施來看，範圍鎖定在中方自給率高的貨品。

官員表示，兩岸電子產業互賴度高，「我泥中有你，你泥中有我」，如學者所言，中國對台灣電子零組件端出「七傷拳式」的擴大打壓措施，機率相當低。

為反制美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國近來動作頻頻，除先對台灣調製食品等貨品祭出出口限令，後更暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。

財政部今天召開線上記者會，公布7月海關進出口貿易初步統計，媒體詢問中國在台海軍演對進出口影響，財政部統計處長蔡美娜表示，兩岸政治情勢基本上很難量化評估；同時，中國對台灣的針對性措施，實施時間是否將延長、範圍是否擴大，都是未知數。

蔡美娜指出，中國每一個動作都可能牽動美中台三方反應，因此後續效應的推演相當複雜；但若參照第三次台海危機的經驗，大約民國84年至85年3月這一時間，跨5個季度的出口年增率介於1成至2成間，對中國與香港也無特殊變化，出口表現反映的是全球有效需求，未因兩岸緊張情勢而有太大影響。

蔡美娜表示，84年、85年的平均出口實質成長率，比全球貿易量成長率更高；不過，第三次台海危機對於股市、民間消費信心造成較大衝擊，拖累當時的經濟成長率。

將時空背景拉近一些，蔡美娜說，90年對中國與香港市場的出口結構，仍是以紡織、塑橡膠產品、基本金屬等傳統貨類為主，當年電子零組件僅占23%；但20年後，去年光是電子零組件單一貨品就占逾5成5，同時，中、港積體電路最大進口地就是台灣，顯見當前兩岸在電子產業高度互賴。

她指出，從中國對台灣的現有打壓措施來看，主要是針對調製食品、水產品、茶葉、柑橘類、食用油脂等5類貨品，將對於個別廠商產生一定影響。

據財政部統計，以去年來說，這5類貨品出口至中國市場的規模為10.7億美元左右，占整體出口比率相當低、約0.24%；蔡美娜指出，可以見得，中國打壓範圍鎖定在自給率高、對台灣依存度低的貨品。

在此情境下，蔡美娜引用學者說法指出，中國對台灣電子零組件祭出「七傷拳式」的擴大打壓措施，機率相當低，但變數仍存在，財政部後續會密切關注。（編輯：張良知）1110808