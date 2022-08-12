美專家：中國憂兩敗俱傷 未大規模經濟制裁台灣

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（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，北京在台海大規模軍演，對台經濟制裁卻不大。美國政經專家馬克今天指出，兩岸經濟高度相互依賴，加上中國經濟正面臨困境，北京擔憂大動作制裁台灣將兩敗俱傷。

華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）資深研究員馬克（Jeremy Mark）今天在大西洋理事會官網發表文章指出，不滿裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國對台灣試射飛彈並進行挑釁性海空軍事演習，改變台海周遭軍事現狀。但和軍事行動相比，北京對台灣的經濟行動似乎在使兩岸貿易基本不受干擾。

在裴洛西訪台後，北京宣布禁止超過百項台灣食品進口、暫停對台出口天然砂，也對台灣的柑橘類水果、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚輸入祭出禁令。

曾任職於國際貨幣基金（IMF）與亞洲華爾街日報（Asian Wall Street Journal）的馬克分析，這樣的不平衡凸顯中國國家主席習近平在台海局勢升溫時面臨的令人不安事實，亦即若局勢持續升高，兩國經濟都將遭逢損失。

馬克指出，當台灣因為世界領先的半導體產業推動下經濟穩健成長之際，中國經濟正處境艱難，其自詡的經濟「奇蹟」面臨房地產危機與習近平的「病毒清零」政策所傷。

他表示，中國與台灣相互依賴，連結於過去一代人將電子等關鍵產業發展起來的紐帶，若想不損害兩國，將無法斬斷。這還沒有提及依賴相同供應鏈的全球供應商、製造商、金融家、投資者與消費者。

馬克分析，若北京真想對台灣實施經濟制裁，應該可以更直接地針對與台北的經濟聯繫，像是阻擾台灣電子商品對中國的出口，這占台灣去年對中國與香港1890億美元出口總額的一半以上；也可以嚴重阻礙台灣海峽的貨物流通，因為這是全球貨櫃輪最重要的水道之一。

華爾街投資銀行高盛（Goldman Sachs）預測，若兩岸貨物運輸大規模中斷，將為台灣經濟帶來嚴重損害，並重創全球科技供應鏈。

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但文章指出，這也將使北京反受其害。若缺少台灣製造的電子元件，中國將無法出口機器設備，更遑論在中國港口卸貨的所有進口商品。台灣官員也強調兩岸的微妙平衡，指出台灣與中國電子產業高度相互依賴，預計中國對台灣企業實施更嚴厲經濟制裁的可能性極小。

馬克指出，北京對台灣的經濟制裁只具象徵性。不論是農產品、食品或天然砂所占的市場比重都不大。和1996年台海危機相比，這次台灣股市只有小幅震盪，這顯示台灣已將北京的威脅與軍演視為常態，特別是與惡霸進行貿易時。（編輯：馮昭）1110812