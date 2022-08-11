更多編輯台推薦新聞：
專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土2萬2650例 增44死、中重症110人
首頁 / 產經
蘇貞昌
新聞專題
蘇貞昌1/300
首頁 / 產經

經濟部2億挺台食品出口 商機有望達6200萬美元

2022/8/11 13:26（8/11 13:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
經濟部11日表示，將提撥新台幣2億元啟動「台灣食品全球GO」計畫，協助推廣加工食品，預計商機達6200萬美元。圖為2022台灣美食展。（中央社檔案照片）
經濟部11日表示，將提撥新台幣2億元啟動「台灣食品全球GO」計畫，協助推廣加工食品，預計商機達6200萬美元。圖為2022台灣美食展。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北11日電）經濟部今天表示，將提撥新台幣2億元啟動「台灣食品全球GO」計畫，協助業者於東北亞、東南亞、北美等擴大推廣加工食品，預計2000家次廠商受惠、商機達6200萬美元。

經濟部、農委會今天在行政院會報告「台灣食品、農漁產品遭中國禁止銷售之狀況及因應協助措施」；經濟部宣布投入2億元，協助食品業者因應這次中國突發性限制進口的影響。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌說，面對中國用不正當政治手段擾亂國際貿易，政府態度只有一個，就是會大力協助，減少相關行業與廠商的損害，降低衝擊，不會讓辛苦善良農漁民跟殷實的業者吃虧。

蘇貞昌說，政府除循國際管道抗議，也請跨部會合作協助相關企業註冊補件，而為協助因應產品遭中國禁止銷售的影響，經濟部也投入2億元客製化輔導業者，辦理全方位促銷活動。

至於農漁產品方面，他表示，近年來政府持續推動分散市場策略，農委會統計今年上半年美國首度躍居農產品第一大出口國、日本居次，中國第三，而危機中也有轉機，如鳳梨雖被禁，但導入冷鏈系統轉銷日本後，價錢也提高；釋迦外銷到中國以外市場，也比去年成長。

經濟部次長陳正祺出席政院會後記者會時表示，政府一直都透過計畫、貿易局執行，協助業者分散市場，並非只針對這一次投入2億。

（經濟部提供）
（經濟部提供）

但他也說，兩岸貿易並非分散市場無效，而是跟國際供應鏈有關，因為台灣出口到中國大陸有接近90%是中間財。

經濟部透過新聞稿指出，「台灣食品全球GO」計畫預定自8月起至12月，密集於東南亞、東北亞、歐洲、北美等13國舉辦大型促銷活動及購物中心快閃活動等，擴大推廣加工食品。

經濟部說，此計畫預計有2000家次廠商受惠、商機達6200萬美元，可觸達5萬人次外國消費者，採購糕餅、飲料、乾拌麵、果乾等逾1000項產品。

同時，經濟部將對業者推出客製化輔導措施，協助國際認證、數位行銷，海外行銷等，補助金額10萬元至100萬元不等。

客製化輔導措施包含，一、提供業者網站內容製作、導流、精準行銷，上架日本新加坡等電商平台，型錄、翻譯及物流等約10萬元的數位行銷等值服務；二、補助海外行銷每場次費用20萬元共5場，上限100萬元；三、另也針對國際認證，每案補助10萬元。（編輯：黃國倫）1110811

（經濟部提供）
（經濟部提供）
延伸閱讀
中國禁入台灣農水產 農委會推30萬份農遊券8日開跑紐時：台灣石斑魚遭禁 凸顯經濟過度依賴中國風險反中國抵制 經部砸2億推全球食品GO計畫布局國際銷中受阻 台灣鳳梨外銷他國成長5倍 挑戰高價精品路線中國持續禁入台灣農水產 農委會擬爭端解決爭權益
蘇貞昌
蘇貞昌：推18歲公民權、友善生養 為青年解決問題新北：加速淡北道路預算審議程序
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蘇貞昌：推18歲公民權、友善生養 為青年解決問題