經濟部2億挺台食品出口 商機有望達6200萬美元

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（中央社記者賴于榛台北11日電）經濟部今天表示，將提撥新台幣2億元啟動「台灣食品全球GO」計畫，協助業者於東北亞、東南亞、北美等擴大推廣加工食品，預計2000家次廠商受惠、商機達6200萬美元。

經濟部、農委會今天在行政院會報告「台灣食品、農漁產品遭中國禁止銷售之狀況及因應協助措施」；經濟部宣布投入2億元，協助食品業者因應這次中國突發性限制進口的影響。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌說，面對中國用不正當政治手段擾亂國際貿易，政府態度只有一個，就是會大力協助，減少相關行業與廠商的損害，降低衝擊，不會讓辛苦善良農漁民跟殷實的業者吃虧。

蘇貞昌說，政府除循國際管道抗議，也請跨部會合作協助相關企業註冊補件，而為協助因應產品遭中國禁止銷售的影響，經濟部也投入2億元客製化輔導業者，辦理全方位促銷活動。

至於農漁產品方面，他表示，近年來政府持續推動分散市場策略，農委會統計今年上半年美國首度躍居農產品第一大出口國、日本居次，中國第三，而危機中也有轉機，如鳳梨雖被禁，但導入冷鏈系統轉銷日本後，價錢也提高；釋迦外銷到中國以外市場，也比去年成長。

經濟部次長陳正祺出席政院會後記者會時表示，政府一直都透過計畫、貿易局執行，協助業者分散市場，並非只針對這一次投入2億。

（經濟部提供）

但他也說，兩岸貿易並非分散市場無效，而是跟國際供應鏈有關，因為台灣出口到中國大陸有接近90%是中間財。

經濟部透過新聞稿指出，「台灣食品全球GO」計畫預定自8月起至12月，密集於東南亞、東北亞、歐洲、北美等13國舉辦大型促銷活動及購物中心快閃活動等，擴大推廣加工食品。

經濟部說，此計畫預計有2000家次廠商受惠、商機達6200萬美元，可觸達5萬人次外國消費者，採購糕餅、飲料、乾拌麵、果乾等逾1000項產品。

同時，經濟部將對業者推出客製化輔導措施，協助國際認證、數位行銷，海外行銷等，補助金額10萬元至100萬元不等。

客製化輔導措施包含，一、提供業者網站內容製作、導流、精準行銷，上架日本新加坡等電商平台，型錄、翻譯及物流等約10萬元的數位行銷等值服務；二、補助海外行銷每場次費用20萬元共5場，上限100萬元；三、另也針對國際認證，每案補助10萬元。（編輯：黃國倫）1110811