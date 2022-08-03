中國禁入台灣農水產 農委會推30萬份農遊券8日開跑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北3日電）因應中國新增暫停輸入台灣柑橘類、白帶魚、竹筴魚，農委會今天表示，將推出消費滿新台幣600元抽200元農遊券促銷活動，中獎機會共30萬份，8日起展開，下週公布完整的內容。

中國先前陸續暫停輸入台灣鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚，如今美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台之際，又暫停眾多台灣食品進口，緊接著暫停輸入台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農委會今天下午召開臨時記者會，主委陳吉仲宣布因應作為，8月8日起，將在農產嘉年華、鱻魚購及漁業嘉年華等訂購平台設立專區，展開相關農、水產促銷活動，凡是在農漁會、農良直賣所及以上等相關平台消費滿新台幣600元，就有機會抽200元等值的農遊券，中獎機會30萬份，完整內容將在下週發布。

農委會估計，銷中受影響的新增3項農水產品，柑橘類有8000公噸、白帶魚跟竹筴魚共4500到5500公噸，出口值合計約新台幣6.2億元；將透過強化外銷、內銷、加工、融資貸款及國際貿易因應處理。（編輯：陳清芳）1110803