中國再禁台灣3項農水產 農委會估影響出口6.2億元

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北京當局反制美國眾議院議長裴洛西訪台，中國海總署再發布通知，3日起暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。圖為高雄魚販販售的竹筴魚。中央社記者董俊志攝 111年8月3日

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）中國以農藥、微生物檢驗不合格為由，再度禁止輸入台灣農水產品。農委會主委陳吉仲說，估計有柑橘類8000公噸、白帶魚跟竹筴魚共4500到5500公噸，受影響出口值共新台幣6.2億元。

陳吉仲指出，農委會要因應處理的目標為柑橘類8000公噸（包含文旦受影響約5000公噸，其他柑橘作物3000公噸）、白帶魚5500公噸、竹筴魚1000公噸。

中國反制美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台動作頻頻，繼暫停眾多台灣食品進口後，中國海關總署再發布通知，暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。

農委會今天下午召開臨時記者會，陳吉仲在會中強調，中國以農藥檢出超標、介殼蟲等事件為由暫停貿易，違反國際貿易處理原則，還有稱水產外包裝驗出新冠病毒陽性，片面中斷貿易；在國際貿易創下歷史，也是全世界農產貿易絕無僅有的事。

他並說，農委會為了確保作物的產地價維持過去3或5年的平均值以上，以保障農民收益，將透過強化外銷、內銷、融資貸款及國際貿易因應處理。

農委會統計，柑橘類方面，近3年文旦柚平均產量7萬2203公噸，其他柑橘類42萬6620公噸。中國片面宣布暫停柑橘類水果輸入，推估台灣文旦受影響約5000公噸，其他柑橘，如椪柑、茂谷柑、檸檬、葡萄柚等品項受影響約3000公噸，合計8000公噸，受影響出口值約新台幣2.8億多元。

農委會規劃透過農良直賣所、全國各地農會超市、連鎖通路業者、產地縣市政府行銷等內銷通路，目標3000公噸；以及多元加工處理3500公噸；還有強化海外市場拓銷1500公噸，將針對不同國家給予每公斤8至20元拓銷獎勵金及辦理海外廣宣與拓銷活動，拓展外銷。

冰鮮白帶魚部分，農委會統計，110年白帶魚沿近海產量1萬1589公噸，出口至中國9146公噸，占國內生產量79%；111年上半年產量9361公噸，出口至中國3677公噸，占國內生產量39%。

冷凍竹筴魚部分，110年產量1萬6496公噸，出口至中國2161公噸，占國內生產量13%；111年上半年產量1萬764公噸，出口至中國2919公噸，占國內生產量27%。

農委會推估白帶魚、竹筴魚受影響貿易量為4500到5500公噸，合計受影響出口值約3.4億元；將透過漁會及漁民團體、連鎖量販店、電商通路及餐飲等強化促銷，目標1600公噸，以及多元加工利用及凍儲3000公噸。

此外也還有強化海外市場拓銷，針對不同國家及航運方式給予拓銷獎勵金每公斤40到90元，並辦理海外廣宣、拓銷活動，白帶魚300公噸、竹筴魚100公噸。（編輯陳清芳）1110803