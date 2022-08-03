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是否制裁裴洛西 中國外交部：該有的都會有

2022/8/3 17:41
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（中央社台北3日電）美國眾議院議長裴洛西訪台，中國今天表明將針對她個人祭出制裁。中國外交部發言人華春瑩說，具體的反制措施「該有的都會有」，有關措施將是堅決有力和有效的。

據環球網，中國外交部3日下午舉行例行記者會，彭博社記者提問指出，關於反制能否具體說一下是否會直接對台灣採取制裁，或者針對佩洛西（Nancy Pelosi）本人或是針對美國官員的制裁？

華春瑩表示，裴洛西不顧中方的強烈反對和嚴正交涉，執意「竄訪」台灣，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，嚴重侵犯中國的主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重的錯誤信號。

華春瑩說，至於記者關心的具體的反制措施，「我可以告訴你的是，該有的都會有，有關措施將是堅決有力和有效的，美方和『台獨』勢力他們會持續感受到的」。

她聲稱，回望每一次美方主動對中方挑起的挑釁，結果無一不是自取其辱、自食其果。最新一個例子就是裴洛西等煽動香港「黑暴勢力」，鼓吹所謂「美麗風景線」，但恰恰加速了香港由亂及治，由治及興，使東方明珠重新煥發出光彩，這次也毫不例外。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110803

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