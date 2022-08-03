敘利亞批裴洛西訪台：不尊重中華人民共和國主權

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡3日專電）美國政壇第3把交椅裴洛西訪台，引發中國強烈反彈，北京盟友敘利亞也同聲批裴洛西此行是「不尊重中華人民共和國主權、獨立和領土完整的敵對行為」，強調無論台港或新疆議題，敘利亞全力挺北京。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天搭乘專機飛抵松山機場，成為繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。裴洛西訪台消息曝光後，中國動作頻頻，對台展開連串商攻武嚇。

敘利亞外交部昨天也於國營媒體敘利亞新聞社（SANA）發布新聞稿，強烈譴責美國對中國空前的升級行徑及挑釁政策，並重申美國眾議院議長宣布亞洲之行訪台是「不符合國際法，不尊重中華人民共和國主權、獨立及領土完整的敵對行為」。

敘利亞外交部表示，美國對國家主權、領土完整及自決的敵意及魯莽政策，已經成為人類此刻及未來的恐懼來源，這點在中東、亞洲、非洲、拉丁美洲明顯可見，歐洲大陸也無法避免。

敘利亞外交部說，敘利亞只承認一個中國，並完全支持中華人民共和國對此次訪問的立場，無論在台灣、香港或新疆議題，敘利亞都將全力支持中方的努力及原則立場，以及中方擁有不容討價還價的權利，為捍衛、保護及維護主權、獨立及領土完整採取一切措施及作為。

中國是與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權還維持良好外交關係的少數國家之一。

裴洛西訪台消息一出，中國海關總署即公布對台灣眾多食品業者禁止進口，不少台灣食品品牌的資料狀態呈現「暫停進口」。裴洛西正式抵台後，中國擴大報復行動，中國海關總署今天發布「海關總署動植物檢疫司進出口食品安全局發布關於暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸的通知」。

軍事方面，共軍昨天晚間宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。土耳其「國民日報」（Milliyet）形容，這等於四面包夾台灣。

裴洛西今天拜會立法院、晉見總統蔡英文、並參訪白色恐怖景美紀念園區，與銅鑼灣書店店長林榮基等人會面後，下午5時30分左右搭機離台。（編輯：黃自強）1110803