陸民失望未阻裴洛西訪台 中國稱為維護和平穩定

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（中央社台北3日電）中國多次發出嚴厲警告，企圖阻止美國眾議院議長裴洛西訪台但未果，很多中國民眾對官方未採取更多措施阻止裴洛西訪台感到失望，中國外交部今天回應稱，因為同時也要維護地區和平穩定。

裴洛西訪台的消息曝光後，中國外交部發出的警告一次比一次嚴厲，包括「要求美方不得安排裴洛西訪台」、「中方將採取有力措施」、「我們說到做到」、「我們正嚴正以待」，以及「中國人民解放軍絕不會坐視不管」。

裴洛西最終在2日晚間抵台，許多關注裴洛西座機動態的中國民眾事後在網路社群表達失望與憤怒，微博一度當機。

據環球網，中國外交部3日下午舉行例行記者會，路透社記者提問，很多中國人對沒有採取更多措施阻止裴洛西訪台表示失望，中國外交部是否應該引導民眾更理性看待，以更好發展中美關係。

中國外交部發言人華春瑩表示，她注意到，的確昨晚很多人可能都度過了一個「不眠之夜」，都在看，都在跟蹤裴洛西的軍機，裴洛西成功引起全球圍觀和跟蹤。

華春瑩說，中方已經用行動和聲明表明嚴正立場，美國個別政客為了一己私利搞個人秀，而置地區和平穩定和中美關係大局於不顧，而中方既堅定有力的維護自身的主權安全利益，「同時也把維護地區的和平與穩定放在心上」。

她又表示，中方堅定不移維護祖國安全、主權安全、領土完整，反制會非常有力有效和堅決，美國和「台獨」分裂勢力會「逐漸持續感受到」。

華春瑩稱，相信中國人是「理性愛國」的，對自己的國家及政府堅定維護國家主權和領土完整「充滿了信心」。至於具體做法如何，她建議記者研究中國共產黨百年鬥爭史，「有什麼風浪沒有經過，但是我們一路走到了現在，取得了令世人矚目的成就，我們對未來充滿了信心。」（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110803