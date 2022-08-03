總統：國會議員訪台是正常做法 軍演是沒必要反應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北3日電）中國軍演兩岸緊張局勢升溫，總統蔡英文今天接見美國聯邦眾議院議長裴洛西、兩人閉門會，還一起召開媒體互動會，總統表示，國會議員團到台灣是朋友間的正常做法，而軍事演習是沒有必要的反應，台灣會一直對建設性的對話持開放態度。

面對中國軍事演習動作不斷，兩岸局勢緊張，蔡總統上午10時30分在總統府接見裴洛西（Nancy Pelosi）所率領訪問團，並頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持，及對提升台美交流的卓著貢獻；兩人閉門會談約1小時，隨後舉行媒體互動會。

訪團成員包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾議院歲計委員會副主席戴碧妮（Suzan DelBene）、眾議院政府監督及改革委員會經濟及消費者政策小組主席克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）、眾議員金安迪（Andy Kim）等，由外交部長吳釗燮以及美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同，前來總統府晉見總統，副總統賴清德及國家安全會議秘書長顧立雄也在座。

蔡總統在媒體互動會致詞時指出，要利用這個機會，再次表達台灣人民對裴洛西及訪團的熱烈歡迎，裴洛西到訪台灣，有助強化人民對民主力量的信心，是台灣與美國夥伴關係的基礎。

蔡總統說，她告訴裴洛西，台灣致力維持兩岸現狀，台灣人民非常務實。多年來，台灣接待了許多來訪的美國國會代表團，朋友互訪是自然正常的，這也是台灣熱情好客的文化，軍事演習是不必要的反應。台灣一向對建設性對話抱持開放態度，將與利益相關各方一同合作努力，以實現區域的穩定和平。

黨政人士表示，面對中國軍演，總統從接見裴洛西到兩人閉門會談，且在會談後一起出席媒體互動會，總統的談話非常清楚，首先，總統在接見致詞當面傳達傳達台灣因應變局的3個基本態度，其中第一點即是，面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，會堅定維護國家主權，堅守民主的防線，同時也希望與全世界民主國家團結合作，共同維護民主的價值。

兩人閉門會談後，一起召開媒體互動會，總統率先致詞表示，感謝訪團在這麼具有挑戰性的狀況下來台，表達對台灣堅定的支持，她向裴洛西說，台灣會致力維持兩岸現狀，台灣人民是務實的（pragmatic），將持續和相關夥伴合作，實現區域和平穩定。

對於裴洛西睽違23年後再次訪台，總統說，增強了台灣民眾對民主的信心，而這也是台灣和美國夥伴關係的基礎。

總統說，國會代表團來訪台灣是朋友間的正常做法，歡迎許多國會議員團到台灣，好客是台灣的固有文化，軍事演習是不必要的反應，台灣對建設性的對話一直抱持開放態度，將持續和相關夥伴合作，實現區域和平穩定。（編輯：蘇志宗）1110803