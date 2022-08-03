終結連3貶 新台幣小升收29.99元

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（中央社記者蘇思云台北3日電）美國眾議院議長裴洛西旋風訪台，今天外資匯出力道趨緩，新台幣在30元上下震盪整理，在央行調節下，新台幣兌美元今天收盤收29.99元，升0.6分。台北及元太外匯市場總成交金額13.39億美元。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，共軍隨即宣布將進行軍演，台股今天大致維持平盤下小跌震盪，終場收在今天最高點14777.02點，上漲29.79點，但成交金額1748.09億元創今年新低。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超62.49億元。

外匯交易員表示，外資台股賣超，不過匯出力道沒有進一步加大，出口商也有進場拋匯，加上央行持續緊盯匯市，新台幣呈現狹幅震盪整理，終場貶轉升作收；新台幣兌美元今天開盤價為30.02元，最高29.99元、最低30.026元，最後收29.99元，小升0.6分，終結連3貶。

外匯交易員表示，短期地緣政治因素影響有限，不過，出口商月初拋匯力道較小，外資仍有匯出需求，新台幣短期應持續在30元上下整理，能否守住30元還是要看央行態度。

根據中央銀行截至下午4時統計，美元指數漲0.48%，人民幣升0.07%，新台幣升0.02%，新加坡幣貶0.08%，韓元貶0.43%，歐元貶0.48%，日圓重貶1.79%。（編輯：林淑媛）1110803