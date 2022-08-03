裴洛西結束訪台 警政署：鴻賓專案逾2千警力維安

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北3日電）美國眾議院議長裴洛西今天結束訪台，因裴洛西訪台深具意義，警政署啟動「鴻賓專案」、動員2000餘名警力採高規格維安，並讓支持、抗議團體分開表達意見，未釀衝突，完成任務。

裴洛西（Nancy Pelosi）率團來台訪問，2日晚間10時44分抵達松山機場，這是時隔25年，美國現任眾議院議長再度訪台。美國眾議長是美國政府的第3號人物，總統繼任順序僅次於副總統。

裴洛西今天上午9時參訪立法院、上午10時30分晉見總統蔡英文、中午於台北賓館參加歡迎午宴、下午2時參訪白色恐怖景美紀念園區、下午5時搭乘專機離台。

警政署表示，裴洛西結束訪台行程，時間雖短，但對促進台美關係深具意義，裴洛西身分特殊，來台行程國際高度關注，接獲維安任務通知，便立即啟動「鴻賓專案」，以高規格執行專案，共動員2000餘名警力維安。

警方指出，凡外賓來台訪問慣稱為「鴻賓專案」，他國元首訪台則是「敦鄰專案」。

警政署針對裴洛西行程，全面掌握維安狀況，妥適部署警力，署長黃明昭要求比照重要人士全面提升維安勤務，更指示應以處理大型聚眾活動方式部署警力。

警方表示，裴洛西為美國眾議院議長，在美國政壇地位舉足輕重，訪台期間安全維護具高度張力。從昨天開始，包含歡迎支持裴洛西來訪的台灣國，與抗議反對的中華統一促進黨等不同立場團體，都前往相關場所聚集，特別規劃分處2邊不同位置，並安排優勢警力，防範發生任何意外。

警方指出，因支持、抗議團體主張不同，加上各自動員群眾，轄區分局後續也依法舉牌警告、命令解散，聲援民眾經短暫停留後和平離去，期間未發生衝突，如實如質達成維安任務。

據指出，裴洛西訪台因具高度政治關注度，過去外賓訪台期間較少出現有支持、抗議團體同時前往相關行程情形，警方特別規劃把統、獨團體相隔2地，並指派優勢警力維安，因此避免發生衝突狀況。（編輯：李亨山）1110803