總統午宴款待裴洛西 張忠謀劉德音都是座上賓

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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天偕同副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人在台北賓館午宴接待美國聯邦眾議院議長裴洛西，台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音、和碩副董事長程建中都是座上賓。

現場除了布置象徵台美友誼的蘭花，蔡總統與裴洛西還共享了裴洛西最愛的黑巧克力冰淇淋，期待未來台美友誼更加堅實。

蔡總統下午透過臉書發布多張午宴會場照片，她表示，台灣與美國共享的，不只有民主自由人權的價值，在經濟發展和民主供應鏈的合作上，也持續共同努力。

總統說，她邀請了老朋友Morris（張忠謀）一起和裴洛西共進午餐，傑出的企業家，台積電董事長劉德音、和碩副董事長程建中 也都在現場，大家對台美各領域的深化合作，彼此交換了意見。

她提到，台北賓館布置了象徵台美友誼的蘭花，行政院長蘇貞昌也送了裴洛西一盆染上美國國旗圖案的蘭花。

此外，蔡總統也透過IG公布送給裴洛西一行人的禮物鳳梨酥。蔡總統說，希望裴洛西在這一天的參訪中，能感受台灣味，也希望台灣和美國繼續相互扶持，做彼此堅實的夥伴，一起讓民主的光芒更加閃耀。（編輯：蘇志宗）1110803

美國聯邦眾議院議長裴洛西（前左）3日和總統蔡英文（前右）與台積電創辦人張忠謀（第二排右）、現任董事長劉德音（第三排中）對談。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

美國聯邦眾議院議長裴洛西喜歡吃黑巧克力冰淇淋，蔡總統特別準備。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

在台北賓館，布置了象徵台美友誼的蘭花。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

總統蔡英文送裴洛西鳳梨酥當見面禮。（圖取自instagram.com/tsai_ingwen）