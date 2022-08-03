裴洛西拜會立法院讚台灣社會自由防疫出色 談話全文一次看

（中央社台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天拜會立法院，她說國會代表團出訪通常有3大目的，分別是安全、經濟與治理。她稱台灣是全世界最自由的社會之一，並讚揚台灣在防疫上的出色表現。

裴洛西（Nancy Pelosi）拜會立法院的談話全文如下：

非常感謝，蔡副院長，謝謝您的誠摯歡迎，感謝您傳達游院長的訊息，我很遺憾得知他感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），請幫我向他致上最高的問候，我們晚些時候會跟他進行視訊談話。謝謝你們安排這次會面，謝謝你們溫暖、熱情的歡迎。

我很榮幸可以跟蔡副院長您一起，還有在現場您的領導階層其他成員，非常感謝你們的出席，還有你們的誠摯歡迎。我收下您對我的溢美之詞，我代表美國國會接受這些讚美，美國國會對於台灣的支持非常強烈且是跨黨派的。當您說我是台灣的好朋友時，我覺得這是對我很大的讚美，但我是代表我的同僚接受這項殊榮。

我們的國會代表團海外出訪時，我們通常都有3個目的。第一個是安全，關於全球各地我們人民的安全。第二項是經濟，儘可能將繁榮拓及全世界各地。第三項則是關於治理。

蔡副院長，您提到的許多立法倡議都是可行的，是因為有我這個代表團成員的相助。眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks），他一直是人權倡議上的發起者，包括全球倡議。

容我再說一次，我們來訪的3個目的，如同我剛剛所說的，我們這麼做是要增加跨國會合作與對話。我們是在我國總統推動亞太倡議時這麼做，我們支持這個倡議，在如何與台灣合作上，我們想要更具體明確。

在肯定米克斯主席的領導力上，關於您提到的許多倡議，我相信我們在這裡會有他直接參與討論。我們讚揚台灣的友誼，我們讚揚這個區域的和平。還有眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano），他了解和平與避免衝突的價值。我相信他會跟我們談談這點，但我想讚賞他對退伍軍人的保護，不只是我們的退伍軍人，還有所有國家的退伍軍人，一視同仁。

謝謝，我們談到經濟，謝謝您提到晶片法案，這些國會議員都助了一臂之力，協助通過那個重要的法案，我們覺得這提供了更大的機會，以利美國與台灣之間的經濟合作。

在那方面，陪同我們的還有眾議院籌款委員會副主席德爾本（Suzan DelBene），她在通過晶片法案上提供很大的推力。她可以跟我們分享一些心得。她曾任職於微軟（Microsoft），她來自私部門，曾多次訪問台灣。我相信她會跟我們分享心得。

當安全與經濟連結在一起時，我們來自伊利諾州的傑出成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），他是情報常設特別委員會成員，他看到晶片與國安之間的連結，還有我們合作的其他安全層面。這是克利什納穆希提供的見解，謝謝克利什納穆希。

在談到所有這些連結時，無論是關於安全、外交事務等還有經濟，新澤西州聯邦眾議員安迪．金（Andy Kim）扮演非常重要的角色，他是軍事委員會、外交事務委員會等委員會成員，他之前也曾經在國務院工作並擔任外交官，我覺得他可以教大家如何在外交禮儀和辭令上表現得比較出色。

如同大家所見，我們的代表團都有為人稱道的本領，他們對經濟、安全與治理都有獨到的見解，他們有相關議題的知識，他們以與眾不同的方式思考，找出一起合作的辦法。他們來到這裡，我們也來到這裡，傾聽各位的意見，向各位多多學習，探索我們可以如何進一步合作。

在治理方面，我們很高興地知道台灣是全世界最自由的社會之一，讚賞你們在處理COVID議題上獲致成功的表現，防疫不只是公衛議題，同時也是國安、經濟以及治理的議題，我們恭喜你們在這方面的出色表現。在我們繼續合作時，我們希望你們知道，我們對孫曉雅感到多麼驕傲，她請我叫她Sandra就好，我們的美國在台協會（AIT）台北辦事處處長，我們對她很有信心，我們對她展現的領導力感到十分驕傲。

現在，我們很期待我們接下來的對話，探討我們可以如何合作，向各位學習，交流我們的想法，談談如何保護地球免受氣候危機影響，如何促進發展並向你們請益，向你們學習如何處理COVID危機，在我們繼續往前邁進時，如何讓我國所有民眾有所進展。我們要再次讚揚我們的友誼，謝謝你們展現的領導力，我們希望全球肯定這點。我要再次感謝蔡副院長的殷勤招待與美言。

我要談一下天安門廣場，這是跨黨派的支持。30多年前，我們出現在天安門廣場時，是在傳達跨黨派的支持。我們在那裡是要特地表達對人權的立場。但我的造訪是關於人權、不公平貿易作法與安全議題，關於危險地將技術轉移到流氓國家，轉移到讓人有所疑慮的國家。這麼多年來，這一直都是關於安全、經濟與治理。我很期待我們之間的對話，我覺得我們來得正是時候。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110803