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俄國外長：裴洛西訪台製造風波 蓄意激怒中國

2022/8/3 17:50
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（中央社仰光3日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，是華府蓄意要激怒中國。

路透社報導，拉夫羅夫在訪問緬甸時發表這番批評美國的談話，指責美國恣意妄為。

拉夫羅夫說：「明知這樣做對中華人民共和國意味著什麼，我想不出有其他理由，在幾乎如同晴天霹靂狀況下製造這樣的風波。」

裴洛西昨天抵達台灣引發北京方面強烈的反彈，而目前烏克蘭衝突原已加劇國際緊張局勢。

近年來俄羅斯與中國建立強而有力的夥伴關係，因此俄國出面支持中國，並警告華府，裴洛西訪台將會讓美中發生衝突。

拉夫羅夫在前往柬埔寨參與東南亞國家協會（ASEAN）外長會議前，今天抵達緬甸與軍政府領導人舉行會談。緬甸軍方因拒絕停止對異議人士的血腥鎮壓，因此未獲東協外長會議邀請。

俄國官方媒體報導，拉夫羅夫在與軍政府領導人的會談中表示，俄國支持緬甸軍政府「穩定」這個受危機蹂躪國家的努力。

拉夫羅夫在緬甸首都奈比多（Naypyidaw）舉行的會談中說：「我們聲援（軍政府）旨在穩定該國局勢的努力。」（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110803

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