悠遊國旅自由行補助已逾20萬房 用完不加碼

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交通部觀光局23日起一連兩天在台北松菸舉辦「在地特色旅遊–島嶼進行式」活動，邀民眾一同體驗旅行台灣的趣味，透過視、聽、嗅、味、觸5感體驗，讓民眾在短短2天內可以搶先體驗旅行台灣的各種樂趣。中央社記者汪淑芬攝 111年7月23日

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）「悠遊國旅」15日上路至今第9天，觀光局統計，自由行旅客申請的住宿補助已逾20萬間房，業者預估9月補助就會用完。觀光局長張錫聰今天表示，目前未考慮加碼。

觀光局今、明2天在台北松菸舉辦「在地特色旅遊-島嶼進行式」，邀民眾一同體驗旅行台灣的趣味。

張錫聰今天接受媒體聯訪時說，「悠遊國旅」主要目的是要讓國旅市場恢復常態，讓國人有意願出遊，市場正常化後，希望透過國境解封，讓國外旅客活絡台灣旅遊，目前並未考慮加碼。

觀光局「悠遊國旅」經費新台幣55億元，實施期間從7月15日至12月15日。

根據觀光局提供的資料，「悠遊國旅團體旅遊」第1階段（7/15-9/30）辦理情形，業者預登的參考件數（出團後3日內至系統預登）至7月22日，共有1001家旅行社辦理2512團，參團人數4萬4401人，預登金額為新台幣6724萬元，申請使用率4.98%，已有187家旅行社提出282團的補助申請，參團人數5623人，申請補助金額752萬元。

「悠遊國旅」自由行旅客最多可享1300元的住宿補助，至7月22日，已有9586家業者通過報名，已使用補助房間數約20.5萬房，已使用補助金額約2.6億元，平均每房折抵金額約為1286元，申請使用率12.05%。

參加「悠遊國旅」的19家觀光遊樂業提供平日入園門票3折優惠，至7月22日，共有17萬7824人次使用入園優惠，申請業者18家，申請金額4461萬6628元，申請使用率11.15%。

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「在地特色旅遊-島嶼進行式」結合線上與線下資源，將旅行台灣的各種美好濃縮在展區空間內，透過視、聽、嗅、味、觸的五感體驗，讓民眾在短短2天內可以搶先體驗旅行台灣的各種趣味。

張錫聰表示，這次活動讓觀光產業界齊聚一堂，整合生態、文化、美食、樂活、都會旅遊及多元特色等6大類遊程，呈現台灣多元風貌，滿足不同旅人喜好，除讓國旅操作開拓出全新市場外，也替未來跨境旅遊提供國際觀光客全新面貌。（編輯：陳政偉）1110723