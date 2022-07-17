國旅補助加溫 墾丁小琉球遊客回來了

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）交通部觀光局推出的「悠遊國旅」方案，今天起適用，補助加溫、疫情趨緩下，屏東墾丁、小琉球揮別過去2年因疫情無旅客慘況，湧入觀光人潮，業者笑說：「遊客真的回來了。」

依據屏東縣交通大隊車流量表，往返墾丁、台東必經的水底寮五岔路口，16日單日車流突破3萬輛次，相當於以往228連假及清明連假車潮；17日車流量累計至上午10時，也已突破7000輛次。

遊客必訪的墾丁大街，警方統計，16日湧入約7000人次；墾丁大街李姓業者告訴中央社記者，前2年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，生意慘淡，熬過最難熬時期，盼到遊客回來，終於出現生機。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，7月間的週末，墾丁地區平均訂房達9成，在國旅補助加溫下，有望提升平日的住房率。

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離島小琉球也湧入旅客，林姓水上業者則說，暑假天氣熱，玩水上活動詢問度高，每天接電話接到手軟，有時忙到沒時間吃飯，內心卻相當雀躍，因為「遊客終於回來了。」

另外，重新開園的屏東大鵬灣國際休閒特區，園區內也舉辦「2022大鵬灣水上嘉年華」，提供獨木舟、立式划槳（SUP）、香蕉船、水上瑜珈、風翼板、帆船及風浪板等10多種等水域活動免費體驗。（編輯：卞金峰）1110717