國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

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（中央社網站15日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊國內觀光旅遊產業，交通部國旅補助方案15日起上路，希望透過補助鼓勵國人出遊，提振國內旅遊市場。補助多少？怎麼申請？中央社整理QA帶你看懂。

（圖取自悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動網頁gostay.tbroc.gov.tw）

誰符合資格？

僅限個別旅客（散客），團體旅遊、非本國國民不適用。無年齡限制。

哪裡可以使用？

可至國旅補助官方網站參與業者專區查詢有參加悠遊國旅補助方案之觀光旅館、旅館或民宿。

使用限制？

僅限平日（週日至週四）入住使用，週五、週六、中秋節連續假期（111年9月9日至9月11日）、國慶日連續假期（111年10月8日至10月10日）不適用。

活動期限？

111年7月15日起至111年12月15日止，或至經費預算用罄為止，採「先住先用」。經費用罄前2週將於活動專區公告。

補助金額？

每房每晚最多折抵新台幣800元，另符合入住星級旅館（一星以上）、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章之旅宿業，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗，加碼折抵500元，共1300元。

申請方式？

旅客於入住前或入住當日至國旅補助官方網站民眾申請專區，上傳身分證或健保卡正面圖檔，建立旅客資料檔案。每一身分證字號限使用一次，使用優惠折抵之該身分證字號旅客本人必須入住，並提供身分證或健保卡正本供旅宿業者核對。如果要獲得加碼折抵，則須上傳完整接種3劑疫苗證明，並於入住時出示證明。

如何訂房？

直接向有參加國旅補助的旅宿業者訂房，或透過台灣旅宿網、觀光局核定之旅行社所營國內訂房平台，觀光局核定之旅行社名單可至核定訂房平台查詢。

可以透過國際訂房平台訂房嗎？

不行。考量到國旅補助以振興及扶植國內觀光產業業者為主，且國際訂房平台內的房源並非全部為合法旅宿或本國旅宿，為保障消費者住宿安全及權益，故不開放。

環保標章旅館加碼補助

環保署加碼國旅補助，7月15日至12月15日期間，只要下載「環保集點APP」（iOS系統下載、Google play商店下載）並註冊登入，即可在電子優惠券兌換「悠遊國旅綠點有禮」活動優惠券；入住合作環保標章旅館並出示優惠券序號，即可於現場結帳時每房折抵200元住宿費。活動名額為1500名，採「先住先用」，能與觀光局1300元補助併用。

主題樂園3折入園優惠

111年7月15日起，平日（週一至週五）前往參與活動的觀光遊樂業，即可依票種享原價3折入園優惠。活動期限至經費用罄為止，無年齡、國籍及次數限制，適用票種及活動票價依悠遊國旅-3折遊樂園網站公告為準。（編輯：侯少婷）1110715