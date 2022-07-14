環保署加碼國旅補助 每人200元最多1500名

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（中央社記者張雄風台北14日電）環保署今天宣布加碼國旅補助，活動名額1500名，自明天起至12月15日止，環保集點會員可申請以綠點折合新台幣200元住宿抵用金，能與觀光局1300元補助併用。

交通部觀光局昨天舉行悠遊國旅補助方案及六大國際魅力景區執行成果記者會，提前為將在15日開跑的悠遊國旅熱身。行政院環境保護署今天發布新聞稿宣布力推綠色旅遊，更端出綠點加碼補助活動。

環保署表示，民眾於今年7月15日至12月15日期間，只要加入環保集點並入住合作的「環保標章旅館」，除了可獲觀光局補助的優惠活動外，還可以另外獲得綠點住宿抵用金200元。

環保署說明，以自由行為例，每人最高除了可享交通部補助的1300元，若同時也是環保集點會員，又可以在旅館使用「環保集點APP」兌換綠點加碼的住宿金，等於省下1500元住宿費。

環保署指出，自明天起至12月15日止，只要下載「環保集點APP」並註冊登入，即可在電子優惠券兌換「悠遊國旅綠點有禮」活動優惠券；入住合作環保標章旅館並出示優惠券序號，即可於現場結帳時每房折抵200元住宿費。

環保署提醒，此次活動名額為1500名，採「先住先用」方式，搶換電子活動優惠券不等同取得折抵名額，需完成現場入住現場折抵才能享用綠點優惠，若補助用罄，「環保集點APP」會顯示已額滿。

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另外，若連續入住或同時訂兩房以上，只要透過不同環保集點帳號兌換活動優惠券，就可以一次使用多張券（每房每天至多折抵1張），享受更多折扣；合作環保標章業者清單與詳細兌換步驟，可在環保集點活動網站查詢。

環保署為推廣「用在地、惜資源、護環境」綠生活理念，力推綠色旅遊，鼓勵民眾出遊時，可自備環保杯與盥洗用品（如牙刷、毛巾）減少一次性用品的使用；用餐可選擇綠色餐廳，吃多少點多少，不浪費食物；住宿就選住經環保署驗證符合「可回收、低污染、省資源」的優質「環保標章旅館」，減少旅遊時對環境的衝擊，一起旅遊愛地球。（編輯：管中維）1110714