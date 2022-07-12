動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

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體育署加碼推出30萬份面額1000元的動滋健身券，民眾18日上午10時起可登記抽籤。圖為民眾到健身房運動。（中央社檔案照片）

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（中央社網站12日電）為迎接暑假運動旺季，教育部體育署今天宣布，加碼推出30萬份面額新台幣1000元的動滋健身券，限用於受3劑疫苗令影響的健身場館，民眾7月18日上午10時起可登記抽籤。參與抽籤資格為何？如何登記？可與動滋券同時使用嗎？中央社整理QA帶你看懂。

哪裡可以用？

受3劑疫苗令影響的健身場館，例如：有設置健身器材（如重訓、跑步有氧器材等）場域、學校設立有對外經營的健身房、國民運動中心、健身房或健身會館等，相關合作店家可至動滋網查詢。

參與資格？

只要去年曾在振興五倍券共通平台完成勾選「動滋券」，不論當時是否中籤都可參與本次抽籤。

如何登記抽籤？

7月18日上午10時至7月20日晚間23時59分至動滋網點選「登記動滋健身券」，填入身分證字號或外來人口統一證號即完成登記，會有視窗顯示「您已完成登記」通知。

（圖取自動滋網網頁500.gov.tw）

如何知道抽籤結果？

如果超過30萬人登記，會在7月22日上午10時抽籤，中午12時發送中籤簡訊通知，下午3時可上動滋網查詢。

領取與使用方式？

動滋健身券採用電子錢包，不發行實體券，領取與使用時間為7月25日上午10時起至8月31日止。

領取方式為上動滋網點選「領取動滋健身券」，填入身分證字號或統一證號、手機號碼及出生月日，收到簡訊驗證碼並輸入無誤後即可獲取QR Code。

前往合作店家消費時須出示QR Code，並告知中籤身分證號或統一證號末四碼即可抵用，不需出示證件。

（圖取自動滋網網頁500.gov.tw）

可以分次消費嗎？

可以，1000元可不限次數抵用，不足額須自付差額。

使用後可以退費嗎？

不可以，動滋健身券經消費後無法再退還，若有相關退換貨需求，須依各業者之規定辦理。

可以給家人使用嗎？

可以。

同時有動滋券與動滋健身券，可同時使用嗎？

可以，但需配合店家規範，適用健身券的合作店家約1600間，詳細合作店家可至動滋健身網查詢。（編輯：高華謙）1110712