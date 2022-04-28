動滋券擬延長至8月底 5月底前用完可獲200元加碼券

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（中央社記者龍柏安台北28日電）體育署代理署長林騰蛟今天在立法院表示，近來COVID-19疫情升溫，恐影響民眾運動意願，目前已研擬動滋券折抵期限延長至8月底，也考慮5月底前完成折抵的民眾可額外獲得200元加碼券。

體育署今天上午前往立法院，針對各項大型賽會防疫準備與延賽規劃及健身房產業因新防疫措施造成損失的紓困因應做專題報告。

民進黨籍立委吳思瑤等人紛紛聚焦在體育署去年發放面額新台幣500元的動滋券，因截至4月25日為止，動滋券的領券率雖為76.34%，不過使用率僅44.52%，且使用期限將至6月30日為止。

國民黨籍立委林奕華表示，她理解這次動滋券使用範圍僅限做運動和看比賽，因此使用率較低；建議沒有用完的經費，可用來進行下一波的紓困和振興。

林騰蛟備詢時透露，目前的確已在規劃動滋券的使用期限將從原先的6月底，延長至8月31日，為加速民眾使用，也規劃在5月31日前折抵完成的民眾，將有機會獲得200元的加碼券，預算2億元。

林奕華在質詢時也詢問，有些以健身房立案的業者，裡面有有氧舞蹈課程與游泳池，參與相關課程需出示接種3劑疫苗證明，但前往國民運動中心參加類似課程，卻不需要打滿3劑，她無法理解標準在哪裡。

林騰蛟解釋，只要健身房的有氧教室屬獨立空間，且在動線上沒有其他運動設備、器材，不會有其他民眾在現場逗留，基本上就符合不需施打3劑疫苗的規定。（編輯：張雅淨）1110428