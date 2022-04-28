更多編輯台推薦新聞：
快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

台鐵五一專區上線 旅客可從出發地找轉乘資訊
生活

台鐵五一專區上線 旅客可從出發地找轉乘資訊

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
華視臨時董事會 推選鄭自隆任董事長
首頁 / 運動
振興五倍券
新聞專題
振興五倍券3/300

動滋券擬延長至8月底 5月底前用完可獲200元加碼券

2022/4/28 11:14（4/28 11:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北28日電）體育署代理署長林騰蛟今天在立法院表示，近來COVID-19疫情升溫，恐影響民眾運動意願，目前已研擬動滋券折抵期限延長至8月底，也考慮5月底前完成折抵的民眾可額外獲得200元加碼券。

體育署今天上午前往立法院，針對各項大型賽會防疫準備與延賽規劃及健身房產業因新防疫措施造成損失的紓困因應做專題報告。

民進黨籍立委吳思瑤等人紛紛聚焦在體育署去年發放面額新台幣500元的動滋券，因截至4月25日為止，動滋券的領券率雖為76.34%，不過使用率僅44.52%，且使用期限將至6月30日為止。

國民黨籍立委林奕華表示，她理解這次動滋券使用範圍僅限做運動和看比賽，因此使用率較低；建議沒有用完的經費，可用來進行下一波的紓困和振興。

林騰蛟備詢時透露，目前的確已在規劃動滋券的使用期限將從原先的6月底，延長至8月31日，為加速民眾使用，也規劃在5月31日前折抵完成的民眾，將有機會獲得200元的加碼券，預算2億元。

林奕華在質詢時也詢問，有些以健身房立案的業者，裡面有有氧舞蹈課程與游泳池，參與相關課程需出示接種3劑疫苗證明，但前往國民運動中心參加類似課程，卻不需要打滿3劑，她無法理解標準在哪裡。

林騰蛟解釋，只要健身房的有氧教室屬獨立空間，且在動線上沒有其他運動設備、器材，不會有其他民眾在現場逗留，基本上就符合不需施打3劑疫苗的規定。（編輯：張雅淨）1110428

延伸閱讀
防疫鬆綁、職棒將開打 動滋券使用量有望提升動滋券逾60萬人未領 做運動看比賽可折抵消費
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀