客庄券2.0使用率近7成 延長期限至5月底

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（中央社記者張雄風台北26日電）客家委員會今天宣布延長客庄券2.0使用期限至5月底止，統計截至4月25日，使用率約6成8；另外，原住民族委員會發行的「i原券」使用率約4成，使用期限至4月底止。

客委會發布新聞稿表示，為提升用券熱度，今天辦理第2波抽獎活動，針對4月1日至19日限定期間內消費完500元客庄券，以及第一波未中獎的民眾，抽出iphone13等262個獎項，得獎名單將於明天公布於「客庄券2.0」活動官網與客委會臉書粉絲專頁，並發放簡訊通知得獎者。

客委會提醒得獎者，務必於5月1日以前至活動官網查看得獎表單並回覆得獎資訊，逾期未回復者，則視同棄權。

客委會副主委鍾孔炤宣布，考量近期疫情因素，並持續協助客庄業者振興經濟，特地將票券使用期限延長1個月，由原本4月30日延長至5月31日止，歡迎民眾做好防疫防護措施至客庄店家消費。

根據客委會統計，截至4月25日，客庄券2.0領券數約37.2萬份、領券率約93%；用券數約27.3萬份、用券率約68.2%。

客委會表示，目前包含購物、美食、體驗及住宿等約有2900家合作店家，並呼籲領券民眾於5月31日前盡快用券；只要民眾用完券後，於5月31日前到「客庄券2.0」活動官網填寫問卷，客委會將在6月中旬再進行填問券抽獎活動，獎項包含iPhone 13、Switch及渡假村住宿券等超過500份好康獎品。

另外，原民會表示，配合行政院「振興五倍券」推出的「i原券」，截至25日已有2萬6080人使用，使用率約43.8%，累計回饋金額為新台幣2548萬839元；「i原券」可使用至4月30日，提醒未使用的民眾盡快使用。

原民會指出，在「行動支付回饋」部分活動已截止，統計有6萬7369人使用，累計回饋金額達2億906萬1300元；上述二方案加碼措施總計回饋金2億3454萬2139元，振興預算執行率達117.2%。（編輯：管中維）1110426