餐飲營業額創單季新高 疫情恐抑制4月成長力道

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（中央社記者曾智怡台北25日電）經濟部今天表示，3月批發、零售及餐飲業營業額均寫下歷年同月新高，餐飲業首季營業額達新台幣2174億元更創單季新高；後續則須觀察疫情趨勢和管制措施，又逢高基期因素堆疊，恐抑制4月成長力道。

受惠於終端需求續熱、五倍券長尾效應，經濟部統計處下午公布111年3月批發、零售及餐飲業動態調查結果，批發業營業額為1兆1537億元、年增12.9%，創歷年單月新高；零售業為3420億元，年增4.8%；餐飲業為697億元，年增6.8%，雙雙寫下歷年同月新高。

批發業部分，統計處副處長黃偉傑分析，受惠終端需求強勁，新興科技應用持續拓展，加上國際原物料價格高檔盤旋，機械器具批發業年增19.2%、建材批發業年增24.7%；另因價格調漲效應，以及因應母親節促銷檔期需求，下游經銷商提前拉貨，讓家用器具及用品批發業年增15%、食品飲料及菸草批發業年增7.6%。

藥品及化粧品批發業年增11.9%，則是因爲醫療院所及下游零售端，對醫材及快篩試劑產品需求增加所致。

儘管汽機車批發業因車用晶片短缺，進口車供應持續緊縮，年減13.1%，其餘產業表現亮眼，推升第1季營業額達3兆1402億元，創歷年同季新高，年增11.2%。

零售業部分，黃偉傑表示，因百貨公司母親節檔期提前展開，國內精品銷售表現亮眼，加上手機新品買氣熱絡，帶動百貨公司、布疋及服飾品業、資通訊及家電設備業呈兩位數成長，分別年增12.1%、16.8%及17.6%；不過，汽機車零售業則因進口車銷量減少，年減9.0%。

整體而言，零售業首季營業額為1兆485億元，年增3.9%，同創歷年同季新高。

至於餐飲業，由於餐館業者持續拓點，加上白色情人節促銷活動，推升營業額年增6.5%；飲料店業受惠展店、飲品推陳出新，年增7.2%；外燴及團膳承包業年增12.1%，則受惠空廚業者異業合作布局零售通路。第1季餐飲業營業額為2174億元，年增4.9%，寫下歷年單季新高。

黃偉傑分析，從三倍券效益經驗來看，推出初期都會出現一波高潮、中間陷入平穩、最後兩個月又出現高峰，推估3月餐飲營業額創佳績也是五倍券效益造就。

觀察餐飲業別，餐館業成長幅度超乎預期，尤其是婚宴型餐廳，根據廠商回饋，應是新婚者本因疫情延後舉辦婚宴，眼看未來疫情又將面臨另一波爆發，「想說就先辦」，遞延效應由此顯現。

黃偉傑總結，批發、零售、餐飲第1季表現良好，今年雖然確診人數超過以往，但因管制措施並不像去年5月那樣嚴格，加上目前確診者輕症居多，恐慌程度較去年低，儘管人潮會減少，降幅也不像去年那麼大，整體受疫情影響程度將較去年低。

展望後續，黃偉傑表示，五倍券有望帶動消費動能，但於此同時，本土確診人數持續擴散，加上高基期因素影響，恐抑制4月成長力道，須持續觀察疫情趨勢和管制措施。

例如餐飲業，4月年增率預估為0.1至3.1%，有很大因素在於4月工作天數減少，加上婚宴型餐館4月是淡季；不過，對速食業者來說，因有連續假日，廠商看好營業額較上月好；至於聚餐型餐廳，則包含連假商機、疫情等正反兩面的變數。（編輯：楊凱翔）1110425