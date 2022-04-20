五倍券使用期限剩10天 店家兌領893億占比逾9成

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（中央社記者張璦台北20日電）五倍券領用期限至4月30日，店家兌領紙本振興五倍券期限則至6月30日。財政部今天表示，截至4月19日，國內60家金融機構累計兌付1.77億張，總金額達新台幣893億元，分別占領券總張數92%及領券總金額93%。

政府為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊提振內需經濟，發放紙本及數位振興五倍券，紙本五倍券部分自去年10月15日開始接受店家兌領。

財政部國庫署今天舉行例行記者會指出，截至今年4月19日止，國內60家金融機構累計兌付1.77億張紙本五倍券，總金額達893億元，分別占領券總張數1.92億張的92%，及領券總金額960億元的93%。

國庫署副署長顏春蘭表示，上述累計兌付金額以金融機構統計，國泰世華銀行兌付總金額100億元為最多、占整體11%；台灣銀行兌付92億元、占10%，第一銀行兌付74億元、占8%，分居第2及第3。8家公股銀行合計兌付399億元、占45%。

數位五倍券方面，顏春蘭指出，自綁定首日（去年9月22日）至今年4月18日，「台灣Pay」綁定數占全體行動支付高達62％，其中8家公股銀行綁定總戶數為57.5萬戶，已滿額消費戶數則為50.7萬戶。

財政部也提醒，依規定，紙本及數位五倍券領用期限均至4月30日止，尚未領用的民眾要把握剩10天的時間，趕快領取並使用完畢；店家兌領期限則至6月30日，已收取紙本券的店家，也務必在期限內完成兌領，確保自身權益。（編輯：楊蘭軒）1110420