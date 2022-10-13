再發5倍券拚內需？政院：國發會將研究評估振興方案

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（中央社記者賴于榛台北13日電）針對媒體提問，是否再發5倍券等措施活絡疫後經濟，行政院發言人羅秉成今天表示，目前各界有一些對振興方案的建議，國發會跟相關部會將研究評估。

國發會今天在行政院會報告「近期經濟情勢」，內文指出，國際貨幣基金（IMF）在2022年世界經濟展望秋季報告中預估，台灣今年經濟成長率可望達到3.3%，較4月春季報告小幅上修0.1個百分點，明年預估為2.8%。今年通貨膨脹率預估為3.1%，遠低於全球。

IMF也指出，台灣消費者物價指數（CPI）上漲率相對主要國家也屬溫和。

但國發會提醒，台灣經濟仍面臨3大挑戰，包括全球金融環境緊縮，造成多國面臨經濟衰退疑慮，加劇國際金融市場波動；以及俄烏戰事升溫以及美中貿易紛爭擴大等地緣政治衝突不斷，擾亂全球經濟及安全秩序。

國發會指出，還有中國清零政策持續干擾其內需及產業供應鏈，經濟下行風險外溢大增，將影響全球經濟前景。

為因應全球經濟情勢變化快速，國發會說，政府將從投資面、內需消費面，以及穩定金融及平穩物價面著手，包含確保公共建設如期如質完工、落實民間投資半導體、綠能；供應鏈部分也將加速訂單移轉，擴大分散市場至東協及美歐日等地區，並移轉生產基地至新南向國家等等。

而對於近期股匯市場動盪加劇，國發會說，相關部會已審慎關注並妥為因應，行政院去年以來已協調跨部會推動5波減徵關鍵原物料稅負等，有效減輕廠商成本及民眾負擔。

媒體提問，為刺激內需消費，是否會考量再度發放5倍券等振興措施，羅秉成表示，對於活絡疫後經濟，國發會已經有所因應，疫情對特定產業可能帶來的衝擊，比如觀光業等，政府也都持續注意，甚至有相關的補助來活絡。

他表示，目前各界有一些對振興方案的建議，國發會跟相關部會將研究評估。（編輯：翟思嘉）1111013