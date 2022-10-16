中油持續啟動雙重平穩機制 17日起汽油降3角

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台灣中油公司宣布17日凌晨零時起，國內汽、柴油各調降新台幣0.3元及0.2元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）國際油價上漲，為了平抑物價，中油只得續吞漲幅。台灣中油公司今天宣布，配合政府調降貨物稅、持續啟動雙重平穩機制之下，17日凌晨零時起，國內汽、柴油各調降新台幣0.3元及0.2元。

中油表示，自17日凌晨零時起，汽、柴油各調降0.3元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升26.7元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收4.6元及5.9元。

本週受到石油輸出國組織及盟國（OPEC+）決議自11月起減產每日200萬桶，以及俄烏戰事仍趨緊繃等因素影響，國際油價上漲。中油表示，本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲1.47美元，新台幣兌美元匯率貶值0.194元，國內油價依公式計算漲幅為1.77%。

中油接著說明，按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲4.3元及5.7元，但本週部分亞幣貶值較重，換算亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡）汽、柴油稅前最低價較前週低，為了維持價格低於上述國家，國內汽、柴油可調零售價也低於前週，汽、柴油各吸收4.4元及5.7元。

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吸收之後，95無鉛汽油超出30元，因此中油進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。中油雙重平穩機制啟動之下，汽、柴油共各吸收4.6元及5.9元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.3元及0.2元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅來調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的4.6元及5.9元均由台灣中油吸收，累計111年至9月底止，台灣中油共吸收約361.4億元。（編輯：楊凱翔）1111016