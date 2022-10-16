更多編輯台推薦新聞：
陳柏任舉重亞錦賽3破全國 奪2銀1銅
運動

陳柏任舉重亞錦賽3破全國 奪2銀1銅

「哈利波特」海格辭世享壽72歲 主角與JK羅琳回憶合作時光
娛樂

「哈利波特」海格辭世享壽72歲 主角與JK羅琳回憶合作時光

白色恐怖被消失校刊重返板中校園 師生填補戒嚴時期歷史缺頁
生活

白色恐怖被消失校刊重返板中校園 師生填補戒嚴時期歷史缺頁

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日銀總裁重申維持貨幣寬鬆：日本經濟水準不比歐美

2022/10/16 11:36（10/16 11:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京16日綜合外電報導）日本銀行（中央銀行）總裁黑田東彥在美出席會議時強調，日本目前物價上漲是未伴隨薪資成長的暫時現象，跟歐美狀況不同，為了支撐經濟，「維持貨幣寬鬆是適當的」。

日本放送協會（NHK）報導，一場由國際機構及各國央行等金融相關人士出席的討論會，美東時間10月15日在華府舉行，黑田東彥也與會。

黑田東彥說，日本雖然物價上漲率超過2%，但主因原物料等成本上漲所致，預估明年度的物價上漲率將低於2%。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，不像歐美經濟正以高於疫情前的形式復甦，「日本經濟水準還不到那個程度」，加上日本目前沒有出現薪資成長的經濟良性循環等情況，跟快速升息的歐美經濟狀況不同。

黑田東彥重申維持目前大規模貨幣寬鬆政策的想法說，為了改變社會上對物價不會上漲的想法，及確實達成伴隨薪資成長的持續性且穩定的物價目標，「維持支撐經濟的貨幣寬鬆是適當的」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111016

黑田東彥
日圓續貶創24年新低 日本政府緊盯動向 日銀堅持大規模貨幣寬鬆政策 日圓一度貶至24年來新低
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族