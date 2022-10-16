日銀總裁重申維持貨幣寬鬆：日本經濟水準不比歐美

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本銀行（中央銀行）總裁黑田東彥在美出席會議時強調，日本目前物價上漲是未伴隨薪資成長的暫時現象，跟歐美狀況不同，為了支撐經濟，「維持貨幣寬鬆是適當的」。

日本放送協會（NHK）報導，一場由國際機構及各國央行等金融相關人士出席的討論會，美東時間10月15日在華府舉行，黑田東彥也與會。

黑田東彥說，日本雖然物價上漲率超過2%，但主因原物料等成本上漲所致，預估明年度的物價上漲率將低於2%。

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他說，不像歐美經濟正以高於疫情前的形式復甦，「日本經濟水準還不到那個程度」，加上日本目前沒有出現薪資成長的經濟良性循環等情況，跟快速升息的歐美經濟狀況不同。

黑田東彥重申維持目前大規模貨幣寬鬆政策的想法說，為了改變社會上對物價不會上漲的想法，及確實達成伴隨薪資成長的持續性且穩定的物價目標，「維持支撐經濟的貨幣寬鬆是適當的」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111016