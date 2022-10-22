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日圓匯率21日一度急升 官員拒答是否進場干預

2022/10/22 08:48（10/22 09:06 更新）
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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日圓昨晚在外匯市場一度貶值至1美元兌151日圓，後又一度急升至1美元兌144日圓，一般認為是日本政府及日本銀行（日本央行，簡稱日銀）進行市場干預，拋售美元，購入日圓。

日本放送協會（NHK）報導，昨天東京外匯市場日圓貶至1美元兌150日圓後，海外市場拋售日圓、購入美元的情形加速，日圓一度貶至1美元兌151.90日圓，是時隔32年的新低水準。

但是到了昨晚11時30分左右（台灣時間10時30分），日圓突然急遽升值，約2小時升至1美元兌144日圓，升值約7日圓。

日本財務省財務官神田真人今天凌晨對媒體說：「對於是否干預市場一事，無可奉告。」

日本財務大臣鈴木俊一多次強調，對於過於投機性的日圓貶值動向，不排除干預市場。他昨天表示，不能容許投機性的匯率過度變動，將更密切關注匯市的動向，對於過度的變動，考慮採取適當的因應措施。（編輯：馮昭）1111022

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