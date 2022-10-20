亞幣競貶 學者：亞洲國家仍不宜跟進美國大幅升息

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台灣大學財務金融系教授劉憶如指出，亞洲新興國家不宜為了阻貶，跟進美國大舉升息。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）美國聯準會鷹浪太強，美元指數一飛衝天，亞幣倒成一片，不過台灣大學財務金融系教授劉憶如指出，升息未必是美元升值的根本原因，亞洲新興國家不宜為了阻貶，跟進美國大舉升息。

北威集團今天舉行「強勢美元下的全球匯率波動」線上論壇，主持人劉憶如也在會中分享看法，她指出，從歷史經驗觀察，即使是美元的升息波段，美元也未必升值。

劉憶如表示，強勢美元來襲，引發幾乎所有非美貨幣貶值，但背後因素是否單純是美國聯準會的升息效應值得探究；如果不是的話，非美貨幣國家即便升息，也無法阻止該國貨幣貶值。

劉憶如接著以美國歷史經驗為例，2004年至2006年間，當時美國聯準會連續升息17次，美元利率自1%調升至5.25%，但美元指數在該波段貶值3.03%；另外，2015年至2019年間，美國連續升息8次，利率自0.25%調升至2.5%，但美元指數貶值1.41%。

由此可見，美元升值除了升息因素，往往會有其他更根本的原因，劉憶如指出，實質利率走升、經濟實力的勝出以及美元作為主要避險港灣的地位，均是支撐美元走強的關鍵因素。

劉憶如表示，既然升息並非美元升值的根本因素，今年亞洲新興國家剛走上解封之路，尚未明確傳出復甦訊號，通膨也不如歐美嚴重，不宜跟進美國舉動、大舉升息；這也是為何面對匯率貶值，「央行干預匯市」成為今年以來許多國家最常見的政策。

若為了阻貶而隨著美國大幅升息，劉憶如認為，不只阻貶效果有限，甚至可能賠上自己國家的景氣復甦。

劉憶如也說，相較1997年的亞洲金融風暴，許多國家都已經累積豐厚的外匯存底，因此最近經濟學人智庫（EIU）也表示當前各國央行若要阻貶，已較1997年時的子彈更為充足。（編輯：林淑媛）1111020