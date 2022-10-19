美元獨強掀亞幣競貶潮 睽違近6年新台幣再現32元

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）美國聯準會高舉鷹派大旗，美元氣勢如虹，引爆亞幣競貶潮，新台幣匯率也迎來32元新常態。時隔近6年，新台幣再次出現32元價位，專家分析時空環境的1同2異，直指這次新台幣狂貶，聯準會「暴力升息」致美元獨強是關鍵。

美國聯準會為了打擊通膨，今年以來累計狂升12碼，且升息腳步還未停歇，力道之猛烈，吸引熱錢瘋狂撤離新興市場，重新擁抱美元。

聯準會鷹聲繚繞之下，美元指數從年初97狂飆至今，一度衝破114，創下逾20年新高，亞幣全倒，累計貶值幅度多超過1成。

新台幣匯率今年更從27元重摔至32元，貶幅之大相當罕見；回顧上一次新台幣32元，已經是2017年初的事情。

2014年10月，時任國際貨幣基金（IMF）總裁的拉加德（Christine Lagarde）演講時提出，國際經濟情勢已進入「新平庸」階段，全球經濟成長將緩慢而不均。

大環境不佳情況下，2015年台灣經濟成長率下探1.47%，創下金融海嘯以來新低紀錄，當年新台幣匯率也從31元逐步貶至33元，而後隨著全球經濟復甦、國內景氣回溫，新台幣也緩步回升，於2017年揮別32元、前進31元。

●學者揭新台幣潛規則 大環境不佳32元成常態

「過去20年來，央行總裁從彭淮南到楊金龍，新台幣匯率的規律就是『有事32、沒事29』」，台經院景氣預測中心主任孫明德直言，新台幣匯率升貶因素不脫國際環境與國內經濟基本面等因素，景氣好的時候，就站上29元，景氣不好時，則往32元靠攏。

時隔近6年，新台幣再次貶至32元價位，不過孫明德指出，貶值的背景因素大不相同；2014、2015年國際油價暴跌，2016年又有英國脫歐的震撼彈，台灣出口動能疲弱，新台幣匯率也相對弱勢。

孫明德表示，對比兩次情境，相同之處是國際大環境都不好，但也有2點相異之處，一是出口表現不同，台灣出口到今年上半年表現還很強勁，二是美國聯準會這次罕見的強力升息，而且與縮表雙管齊下，利差愈來愈大，資金就容易被吸走。

「美元太強了，不只吸台灣錢，也把全世界資金吸回去」，孫明德直言，國際情勢持續走下坡，當經濟表現差，資金會跑向最安全的地方，亞幣競貶也是如此，貶幅普遍都超過10%，台灣貶幅其實居中、位於中段班。

●亞幣競貶 強勢美元何時到頭？

「美元獨強，股債匯油金全跌，美元把資金都吸乾了」，孫明德直言，美元過強會衍生許多問題，各國政府也都意識到並著手因應， 在此情況下，這波美元強勢可能已經走到末端。

孫明德認為，除了歐元區因為通膨嚴重，歐洲央行將加速升息，可望支撐歐元，日本、中國央行也都已進場護盤，全球幾個主要貨幣都有政府護盤，接下來美元要向上挺進，將遇到阻力。

星展集團資深經濟學家馬鐵英分析，美元指數可能在今年底觸頂，明年第1季陷入盤整，下半年開始回落；推測基礎是根據美國聯準會的利率走勢，隨著聯準會加大升息力道，市場對美國經濟衰退擔憂上升，因此美元指數明年應該難以再維持強勁態勢，今年底就有機會觸頂。（編輯：林淑媛）1111019