聯準會：利率在物價回落前仍將維持較高水準

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國財經媒體CNBC報導，聯邦準備理事會（Fed）官員對通膨速度感到驚訝，並在9月會議中表示，他們預期在物價下跌之前，利率仍會維持在較高的水準。

在升息0.75個百分點（3碼）之前的討論中，決策者指出，通膨對美國低收入戶的影響尤其嚴重。他們重申，升息可能會繼續下去，在問題出現解決的跡象之前，將維持在較高利率水準。

會議摘要指出，「與會者認為，為了實現委員會促進最高就業和價格穩定的立法授權，委員會需要行動，並採取更嚴格的政策立場。」

官員明確指出，他們認為升息步伐至少會減緩的時機將要到來，不過沒有給出何時會放緩的時間表。

根據會議紀錄，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員指出，在「評估累積的政策調整對經濟活動和通膨影響同時，在某個時機放慢政策利率調升的步伐將是合適的」。

聯準會在今天發布的摘要中表示，經濟成長和美國就業市場放緩將是降低通膨的「必要條件」，並說物價仍然「高得令人無法接受」。

法新社報導，根據聯準會9月會議紀錄，聯準會官員表示，通膨尚未對升息做出反應，而且「通膨大幅下滑可能會落後於總需求」。

聯準會制定政策的聯邦公開市場委員會9月連續第3次將基準利率上調0.75個百分點，繼續採取有力措施抑制通膨。通膨已飆升至40年來最高水準。

美國總統拜登昨天被問到在悲觀的成長預測中，對經濟有什麼樣的擔憂時，他坦言美國有可能陷入「輕微」的衰退。

但根據會議紀錄，部分聯準會官員也指出：「調整進一步收緊貨幣政策的步伐，以減輕對經濟前景產生重大不利影響的風險，非常重要。」

聯準會官員表示，堅定「致力於讓通膨回到委員會設定的2%目標」。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1111013