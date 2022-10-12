解封倒數哈日族準備衝了 專家：日圓續貶可分批換匯

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）國門解封進入最後倒數，「0+7」入境新制明天起上路，不少哈日族已經迫不及待收拾行李、準備出國。專家提醒，日圓走貶趨勢不變，哈日族可採分批換匯原則，才能持續把握便宜日圓。

台灣即將於13日迎來國門解封，哈日族雀躍不已，多已著手規劃赴日遊程。匯銀人士提醒，日本首相岸田文雄受訪時提到他仍支持超寬鬆貨幣政策，加上美國聯準會延續鷹派升息基調，利差擴大將使日圓趨弱；也因此，考量日圓貶值之路還沒到盡頭，哈日族宜採「分批換匯」原則。

日圓匯率跌跌不休，今天再次破底，1美元兌日圓匯率貶破146，創下逾24年新低紀錄，這也引發市場關注，日本央行是否會進場阻貶。

日本富士新聞網報導，日本內閣官房長官松野博一今天受訪時表示，他不會針對每天的外匯市場動向逐一回應，但無論如何，都會抱持高度緊張感持續關注匯市動向，「對於（匯率）過度變動，會考量採取適當因應作為」。

匯銀人士分析，日本央行不會堅守特定價位，而是在意貶勢不宜太急太猛，換言之，強勢美元促亞幣走貶的大環境之下，日本央行不會逆勢而為，日圓還是會繼續貶值。

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台經院景氣預測中心主任孫明德則從實體經濟、金融因素二面向分析近期日圓貶值原因，他指出，貿易赤字持續擴大，需求不足削弱日圓支撐力道，金融面則有美國聯準會持續升息、日本央行延續低利率政策，導致日美利差擴大，均使日圓貶勢難止。

孫明德接著指出，隨著亞洲國家陸續解封，觀光人潮將帶動日圓需求大增，以及日本央行緊盯匯率、必要時不排除進場干預，均有助日圓抗貶，但也僅是緩和跌勢，匯率能否止跌回升，後續要觀察美國聯準會政策走向，還有明年日本央行總裁黑田東彥的繼任人選。（編輯：趙蔚蘭）1111012