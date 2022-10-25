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日本上週可能投入5.5兆日圓干預匯市 規模創新高

2022/10/25 12:28（10/25 12:37 更新）
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日媒報導指日本政府上週干預匯市的規模，有可能達到史上最多的5兆5000億日圓。（中央社檔案照片）
日媒報導指日本政府上週干預匯市的規模，有可能達到史上最多的5兆5000億日圓。（中央社檔案照片）
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（中央社東京25日綜合外電報導）日媒今天報導，傳出日本政府上週干預匯市的規模，有可能達到史上最多的5兆5000億日圓。雖然日本政府並未明確表示近期是否干預匯市，但也強調不會放任投機造成的匯率變動。

日本TBS電視台報導，面對日圓兌美元匯價狂貶，日本政府與日本銀行（中央銀行）在1美元兌152日圓的10月21日深夜起出手干預匯市，讓日圓匯價在一個多小時升值逾5日圓。

目前已知上週干預匯市的規模最多可能高達5兆5000億日圓，大幅超過9月干預時投入的2兆8000億日圓，可能是史上最大規模的一次干預行動。

昨天上午匯市也出現疑似日本政府與日銀出手干預的匯價變動，相關人士指出，日本政府與日銀在投入金額及時機方面出其不意，「強化對投機人士的牽制」。

富士新聞網報導，日圓10月24日也一度快速升值，市場看法認為日本政府採取「覆面介入」（匿名干預）匯市，且上週干預規模可能投入史上最多的5兆5000億日圓。

市場相關人士間普遍相信，無法想像除了日本當局採取動作以外的因素。

讀賣新聞報導，日本財務大臣鈴木俊一今天在內閣會議後記者會上，談到日本政府與日銀是否出手干預匯市時說，如果放任市場投機造成匯價激烈變化的話，對企業經營判斷及家庭經濟都會帶來很大影響，不能置之不理，有必要採取相關作為。

日本放送協會（NHK）報導，有說法指出日圓持續貶值是因為日銀維持大規模貨幣寬鬆，與透過干預匯市來控制日圓不再續貶的因應方式有所矛盾。

鈴木說，日銀採取的貨幣政策目標是讓物價穩定上漲，而干預匯市主要是為了因應匯率過度變動，「政策目的不同所以沒有矛盾之處」。

鈴木談到最近的匯市動向表示，無法容許投機行為造成匯率過度變動，今天也將以高度緊張感關注匯市動向，「適當地因應（匯率）過度變動」。

時事通信社報導，受到日圓匯價驟貶影響，讓日本當局跟背後投機行為的對決態勢變為鮮明。

日本政府與日銀在日圓上週驟貶時，採取不公布是否干預匯市的「覆面介入」。鈴木10月24日上午受訪時說，「正透過市場與投機人士嚴正對峙」。

日本政府與日銀9月22日宣布，時隔約24年再度採取干預匯市行動，但之後因為美國將持續升息而日本反其道繼續貨幣寬鬆，造成市場持續賣出日圓買進美元。

日本政府之後變更戰術，改採不說明是否干預匯市的「覆面介入」，讓市場對此保持警戒。

負責指揮干預匯市實際工作的財務官神田真人說，投機將造成匯率大幅變動，會對國民生活、世界經濟帶來負面影響，絕對無法容許。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111025

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