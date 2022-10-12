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日圓貶破24年來新低 日本政府考量適當因應

2022/10/12 13:01（10/12 13:06 更新）
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1美元兌日圓匯率12日跌破146日圓創約24年來新低水準。（中央社檔案照片）
1美元兌日圓匯率12日跌破146日圓創約24年來新低水準。（中央社檔案照片）
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（中央社東京12日綜合外電報導）日本富士新聞網報導，有關1美元兌日圓匯率今天跌破146日圓創約24年來新低水準，日本內閣官房長官松野博一說，對匯率過度變動會考量採取適當因應作為。

松野今天談到1美元兌日圓貶破146日圓時說，雖然不會針對每天的外匯市場動向逐一回應，但不論如何，都會抱持高度緊張感持續關注匯市動向。

松野說：「對於（匯率）過度變動，會考量採取適當因應作為。」

時事通信社報導，日圓匯率今天貶破1美元兌146日圓，較日本政府與日本銀行（中央銀行）採取干預匯市措施的9月22日還來得低，創約24年來新低紀錄。

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目前人在美國出席20國集團（G20）財長及央行總裁會議的日本財務大臣鈴木俊一說，有關日圓貶值，「若有必要將採取必要措施的想法完全沒有改變」。

日本放送協會（NHK）報導，雖然日本政府及日本銀行在9月22日1美元貶破145日圓時，採取賣出美元買進日圓措施干預匯市，但日圓之後仍持續走貶。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111012

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