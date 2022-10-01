解封衝日本 專家傳授換匯心法

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）日本將於10月11日鬆綁邊境、開放自由行，哈日族磨刀霍霍準備搶機票。外匯專家李其展提醒，可依據分批換匯原則，但若年底就要出遊，不妨把握近期的低檔日圓，先換個7、8成作為旅費。

今年以來，美國聯準會「鷹」浪一波接一波，美元指數驚驚漲，日本央行卻持續寬鬆政策，讓日圓匯價一洩千里。

根據中央銀行提供主要貨幣對美元變動，今年截至9月底，美元指數狂漲16.67%，強勢格局讓亞幣倒成一片，人民幣、新台幣、日圓、韓元接連破底，今年累計貶幅均超過1成，其中又以日圓跌幅最深、重貶20.24%，一度貶至1美元兌145日圓，創下24年來新低點。

觀察台灣銀行牌告匯率，日圓兌新台幣的現鈔賣出價今年初還在0.24字頭，當時就有不少哈日族搶進，沒想到日圓跌跌不休，接連摜破0.24、0.23元價位，甚至下探0.21元。

值得注意的是，日圓先前急貶至1美元兌145日圓後，日本政府罕見大動作介入市場，讓日圓急速升值；這也是時隔24年，日本政府再次大量售出美元、購入日圓，介入匯市。

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李其展直言，後來美元指數狂飆，一度站到114之上，亞幣倒成一片，日圓卻未再破底；近期日圓兌新台幣應會先在0.22至0.226的區間整理，後續則可觀察日本央行有無更進一步的措施。

日本即將鬆綁邊境，哈日族蠢蠢欲動、整裝待發。李其展建議，一樣可掌握「分批換匯」原則，但可以先排好行事曆，如果是今年底出國，先換個7、8成作為旅費；若明年才要出國，就不用太急，先換個5、6成，剩餘資金持續觀察日圓走勢，逢低進場換匯，讓旅遊成本更低。（編輯：黃瑞弘）1111001