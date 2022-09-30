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出手阻貶 日本上週砸2.8兆日圓干預匯市

2022/9/30 21:22（9/30 21:43 更新）
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日本財務省30日公布數據顯示，政府上週動用多達2.8兆日圓（197億美元）干預匯市以支撐日圓。（中央社檔案照片）
日本財務省30日公布數據顯示，政府上週動用多達2.8兆日圓（197億美元）干預匯市以支撐日圓。（中央社檔案照片）
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（中央社東京30日綜合外電報導）日本財務省今天公布數據顯示，政府上週動用多達2.8兆日圓（197億美元）干預匯市以支撐日圓，消耗將近15%的可動用干預資金。與此同時，日本正準備採取新一輪經濟振興措施。

路透社報導，日本為遏止日圓大幅下貶，24年來首次採取的拋售美元同時買進日圓干預措施，動用資金較東京貨幣市場經紀人預估的3.6兆日圓為少。

外界普遍認為，財務省所公布8月30日至9月28日動用的干預匯市資金，全數用在9月22日的干預行動，打破了1998年創下的2.62兆日圓動支紀錄。這筆支出的日期將在11月證實。

此次干預是在日圓匯價下貶到將近146兌1美元的24年新低後進行，帶動日圓兌1美元出現5以上的大幅升值，雖然其後日圓再次回貶到144.25兌1美元上下。

根據9月7日公布的數據，日本持有大約1.3兆美元外匯存底，僅次於中國。其中1355億美元是存放在他國央行和國際清算銀行（BIS）的存款，這些存款可輕易動用，以挹注進一步拋售美元並買進日圓的干預行動。

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法新社報導，日本政府今天並說，在物價不斷上揚和日圓不斷走貶的擠壓下，現正準備採取新一輪經濟振興措施。

內閣官房長官松野博一告訴記者，岸田文雄首相要求部會大臣在10月結束前擬訂紓困振興方案，以便在今年獲得國會通過。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1110930

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