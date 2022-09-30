搶解封客 旅行業推歐洲團10日遊不到7萬元

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台灣邊境即將解封，並同步解除禁團令，各旅行社都開始搶客，其中長汎假期30日宣布推出長榮航空將開航的2個歐洲行程，包含「FUN遊義大利五鄉地10日」及利用慕尼黑新航線推出的「特選德瑞義湖光山色10日」。（長汎假期提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年9月30日

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）台灣邊境將在10月13日解封，同步解除禁團令。各旅行社都開始搶客。長榮航空直營的長汎假期今天推出長榮將開航的2個歐洲行程，米蘭或慕尼黑10日遊不到新台幣7萬元。

長榮航空預計10月25日開航義大利米蘭，11月3日首航德國慕尼黑，長榮航空說，目前詢問度非常高。

長汎假期推出「FUN遊義大利五鄉地10日」及利用慕尼黑新航線推出的「特選德瑞義湖光山色10日」，2種行程含稅價都是6萬8900元。

面對國際油價上揚，航空燃油附加費調漲，因日圓適逢超低匯率，長汎假期也推出超優惠的指定日期日本旅遊團，例如：「戀上北海道輕旅行5日」含稅3萬3900元起；「戀上東京輕井澤旅行5日」，含稅3萬2900元起；3天2夜東京自由行1萬1900元起。

長汎假期調查，疫情後國人對於旅遊型態的選擇變得更多元，為了出國遊玩更安心舒適，更多人會選擇高品質的精緻旅遊商品。

長汎假期特別推出深入泰國秘境行程「北碧秘境巡禮5日」，入住桂河水上屋，除了享受大自然芬多精，還可體驗竹筏漂流等水上活動，6人成行每人3萬3900元，還可以再享有第4人折5000的優惠。

另有「泰國時尚自由行4日」，精選入住曼谷市區交通便利的設計酒店，搭配長榮航空來回機票，售價1萬74 50元。（編輯：陳政偉）1110930