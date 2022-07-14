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房仲：日本購屋來客量激增 上半年超越前2年總和

2022/7/14 17:17（7/14 17:42 更新）
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信義房屋表示，今年6月共有超過500組客戶報名或諮詢日本購屋說明會，新增客戶數創單月新高。圖為日本東京。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
信義房屋表示，今年6月共有超過500組客戶報名或諮詢日本購屋說明會，新增客戶數創單月新高。圖為日本東京。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者賴言曦台北14日電）信義房屋今天表示，今年6月共有超過500組客戶報名或諮詢日本購屋說明會，新增客戶數創單月新高，且上半年來客量已超越過去2個年度的總和，研判日本房價持續上漲、日元匯率維持低檔等是吸引台灣投資人的主因。

信義房屋不動產株式會社社長何偉宏透過新聞稿表示，新增來客數屬於前期指標，而從實際成交來看，整體在價、量、質等3方面都出現成長和改變，繼2021年成交件數達近年新高後，2022年上半年成交戶數年增40%以上，而第2季平均每戶成交價格為7148萬日圓（約新台幣1595萬元），較第1季增加7%，主因是日本房價持續上漲，所以平均成交價格也隨之增加。

何偉宏提到，今年以來成交金額達1億日圓以上的件數已與2021年全年相當，至於第2季成交達1億日圓以上物件的占比與第1季相較幾乎是倍數增加，其中有1/3是集中在6月份成交。

何偉宏表示，選擇在日本置產的客戶大多看好當地房市長期穩健的特性，加上4月起日圓匯率持續下探，讓原本還在觀望的投資人看準時機進場，且東京奧運後房價持續上揚，加上「再開發」建設仍持續進行，為日本房市持續成長增添動能。

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根據東日本不動產流通機構（東日本REINS）最新公布統計，2022年至5月止，東京23區中古大樓住宅平均每月成交量超過1300件，與2021年月均水準相當，每平方公尺單價較2021年上漲約7.5%，近2年上漲幅度則約20%，顯示在房價持續穩定上漲的情況下，交易量仍維持不墜，足見市場需求穩定。

何偉宏則提醒，如果要在海外置產，須事先了解當地環境與法規，並慎選房仲，以免發生房仲或代管業者經營不善倒閉，屋主卻無法親自前往日本查看並處理房屋等情況。（編輯：楊凱翔）1110714

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