日圓下探0.2198元 5萬台幣多換2.6萬日圓

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（中央社記者蘇思云台北14日電）日圓匯價持續疲軟，根據台灣銀行最新日圓牌告現鈔賣出價，今天上午盤中最低來到0.2198元，續創逾25年新低，新台幣5萬元在4個多月中，有機會多換到2.6萬日圓，專家建議有需求可分批換匯。

各國主要央行積極升息，日本央行寬鬆貨幣政策態度仍未明顯鬆動，日圓兌美元匯價也貶到138，日圓走勢持續疲弱，今天日圓換匯價再次出現「甜甜價」。

根據台灣銀行資料，日圓現鈔賣出價上午最低來到0.2198元。如果跟今年3月8日的高點0.2493元相比，同樣是新台幣5萬元旅費，當時可換得20萬562日圓，今天日圓盤中的0.2198元，同樣旅費可以換得22萬7479日圓，4個多月的時間，就多換得2萬6917日圓。

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隨著國境旅遊重啟，專家建議有心赴日的旅客可以採取「分批換匯」原則，預估日本央行若態度沒有明顯轉向，日圓可能持續疲軟。

不過，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉日前表示，美元指數近期有點超漲，預期美元指數第2季、第3季將到頂，下半年升勢不會再持續。日圓部分有點超貶，未來日本央行只要沒有那麼鴿派，就能支撐日圓走勢。（編輯：張均懋）1110714